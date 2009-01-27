نخستین جشنواره موسیقی نظامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، دبیر نخستین جشنواره موسیقی نظامی در تشریح جزئیات این برنامه گفت : در این جشنواره گروههای موسیقی نظامی در قالب ارکسترهای موسیقی وتکنوازان سازهای بادی و برنجی اجرای برنامه دارند و در ادامه علاوه بر معرفی برگزیدگان در بخشهای ارکستر، تکنوازی، گروه ، آهنگسازی و رهبری ارکستر، از سه تن از پیشکسوتان عرصه موسیقی نظامی نیز تجلیل می شود ، همچنین تا کنون یگان‌های هوایی، زمینی و دریایی ارتش ،دانشگاه افسری ارتش، یگان موزیک لشگر محمد رسول‌الله(ص)، هنرستان موسیقی نظامی، دانشگاه علوم انتظامی ناجا و بسیج منطقه‌ای تهران بزرگ برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی کرده اند.

محمدرضا آزاده‌فر در ادامه متذکر شد : برگزاری نمایشگاه سازهای بادی، برنجی و کوبه ای ارکستر یکی دیگر از بخش های این جشنواره است و قرار است، اجراهای این جشنواره در قالب آثار صوتی و تصویری تولید و منتشر شود.

مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به انگیزه های برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت : ایجاد انگیزه رشد و پیشرفت برای هنرمندان فعال در عرصه موسیقی نظامی با فراهم کردن زمینه رقابت و همچنین شناسایی استعدادهای برجسته از مهم‌ترین اهداف این جشنواره بوده است.

لازم به ذکر است آیین پایانی جشنواره موسیقی نظامی 19 بهمن در برج میلاد برگزار خواهد شد، این جشنواره یکی از برنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که به مناسبت سی امین سال انقلاب برگزار می شود.