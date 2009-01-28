گردهمایی مسئولان کنگره بین المللی علم و فوتبال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دراین گردهمایی یک روزه مسئولان اجرایی کنگره "علم و فوتبال" درخصوص نحوه برگزاری سمینار، تاسیس دبیرخانه، موضوع مقالات ارائه شده ، میهمانان ویژه و ... به بحث و بررسی و تصمیم گیری خواهند پرداخت.

کنگره بین المللی "علم و فوتبال" آبان ماه سال 88 به میزبانی آکادمی فوتبال تهران برگزارخواهد شد. قرار است سپ بلاتر و بن همام رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای شرکت در مراسم افتتاحیه این کنگره به ایران بیایند.

کنگره بین المللی علم فوتبال با هدف ارتقاء سطح کیفی و دانش افزایی کارشناسان، مربیان و بازیکنان فوتبال و تبادل اطلاعات کشورها در جهت رشد و توسعه و پیشرفت فوتبال برگزار می شود.

محمدحسین علیزاده و فریده شجاعی به عنوان رئیس و دبیر این کنگره انتخاب شده اند.