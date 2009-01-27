1636 مورد شکایت از پزشکان / 733 نفر محکوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عابدی بعد ازظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه به نحوه شکل گیری سازمان پزشکی قانون اشاره کرد و گفت: در سال 72 و با تصویب مجلس شورای اسلامی سازمان پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضائیه تاسیس شد و در دهه اول گسترش زیادی در سطح کشور پیدا نمود و علت آن نیز مراجعات بی شمار مردمی بود.

وی گفت: آمارها نشان می دهد در سال 72 مراجعات به پزشکی قانونی در سراسر کشور و در معاینه اجساد 21 هزار مورد بوده که در سال گذشته به 61 هزار نفر رسیده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: درمعاینات بالینی درسال 82 بیش از 260 هزار مراجعه کننده داشته ایم و این آمار در سال گذشته به بیش از یک میلیون و 533 مورد رسیده است.

وی درادامه به آمار تصادفات در 9 ماهه سال گذشته اشاره و .... فوتیهای ناشی از تصادفات در سال گذشته را 19 هزار و 134 نفر اعلام کرد که امسال به 18 هزار و 978 نفر رسیده است. این آمار رشد منفی 8 درصد را نشان می دهد.

وی به آمار نزاعها در کشور اشاره کرد و گفت : در سال گذشته آمار نزاع 442 هزار و 200 مورد بوده که امسال به 480 هزار و 709 نفر رسیده است.همچنین آمار مصدومان ناشی از تصادفات را درسال گذشته 200 هزار و 10 نفر بوده که امسال به 215 هزار و 99 نفر رسیده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درپاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره آمار مرگهای مشکوک وغیر طبیعی در کشور گفت: سال 86 آمار مرگهای غیرطبیعی 429 مورد بوده که امسال این آمار به 417 مورد رسیده که این امر رشد منفی 3 درصدی را نشان می دهد.

عابدی به آمار مرگهای طبیعی در کشور (قلبی و عروقی) در سال گذشته و امسال اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 5 هزار و 189 نفر به دلیل مرگ طبیعی فوت کرده اند که این آمار در 9 ماهه امسال به 4 هزار و 930 نفر بوده است.

وی همچنین آمار مرگ ناشی از برق گرفتگی را در سال گذشته 504 نفر و امسال را 530 نفر عنوان کرد و گفت: مرگ و میر ناشی از سوختگی در سال گذشته 1663 مورد بوده که امسال 1975 مورد رسیده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در خصوص فعالیت کمیسیونهای پزشکی سازمان پزشکی قانون کشور نیز گفت: تمامی شکایات مردمی در کمیسیون مربوطه مورد رسیدگی قرار می گیرد که باید گفت در سال گذشته 12 هزار و 845 پرونده در کمیسیون تخصصی سازمان در کل کشور مورد بررسی قرار گرفته که این آمار در 9 ماهه سال گذشته 9 هزار و 503 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

عابدی همچنین آمار قصورپزشکان اشاره کرد و گفت: امسال یک هزار و 636 مورد شکایت از پزشکان داشته ایم که 733 مورد آن منجر به محکومیت شده است که موارد به مراجع قضائی اعلام شده است.وی در خصوص شکایت مطرح در ارتباط با جراحی های زیبایی نیز گفت: در این خصوص 52 مورد شکایت مطرح شده که 23 مورد آن منجر به محکومیت شده است.

خبرنگاری در خصوص آمار اعلام شده در سایت ها در خصوص موارد مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه سئوال کرد و عابدی در پاسخ گفت: ما چنین آماری در اختیار نداریم.

وی در خصوص موارد سقط درمانی نیز گفت: در سال 85 که دومین سال تصویب قانون سقط درمانی بود 2 هزار و 929 مورد مجوز سقط درمانی صادر شد که این آمار در سال گذشته 3 هزار و 467 مورد بود و در 9 ماهه اول امسال نیز 2 هزار و 524 مورد مجوز در این خصوص داشته ایم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در پایان از برگزاری کنگره بین المللی صحنه جرم از یکم تا سوم تیرماه سال آینده خبر داد.