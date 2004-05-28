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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۴:۲۲

گزارش "مهر" از خيابانهاي پايتخت

هنوز برخي تهراني ها بيدارند ؛ «بازي زلزله»

جمعي از همشهريان تهراني ، تا لحظه مخابره اين خبر همچنان براي تامين امنيت جاني خود در مقابل زلزله احتمالي ، فضاي آزاد و پاركها را براي گذراندن شب انتخاب كرده و در خيابان ها بسر مي برند.

به گزارش خبرنگاران "مهر"، در اين ميان گروهي با اعضاي خانواده خود به پارك ها رفته ، جمعي در حاشيه بزرگراهها چادر زده و يا عده اي هم در پياده روها نشسته ، يا در خيابانها قدم ميزنند.
در محدوده بوستانهاي بزرگ شهر حركت خودروها به كندي صورت ميگيرد؛ اين ترافيك هم اينك – حدود 4 بامداد - در خيابان وليعصر ، حد فاصل تقاطع چمران و نيايش بسيار فشرده است.
برخي  تهرانيان در ايستگاه اتوبوس ، برخي در خودروهاي خود و حتي گروهي  زير پل هاي غيرهمسطح  بزرگراهها خوابيده اند.
وزش  نسبتا تند باد هم هواي بعضي نقاط شهر را غبار آلود كرده است.
با اين وجود بيش از هر چيز و حتي بجاي دلهره و نگراني ، فضاي شب پايتخت را نشاط و شادي فراگرفته  و همگان با لبهايي خندان به گردش و تفريح آمده اند؛ گويي آنها صداي چند ساعت پيش زمين را هم از ياد  برده و شب هنگام ، به « بازي  زلزله» آمده اند.

 

کد مطلب 82417

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