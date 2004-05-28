هنوز برخي تهراني ها بيدارند ؛ «بازي زلزله»

به گزارش خبرنگاران "مهر"، در اين ميان گروهي با اعضاي خانواده خود به پارك ها رفته ، جمعي در حاشيه بزرگراهها چادر زده و يا عده اي هم در پياده روها نشسته ، يا در خيابانها قدم ميزنند.

در محدوده بوستانهاي بزرگ شهر حركت خودروها به كندي صورت ميگيرد؛ اين ترافيك هم اينك – حدود 4 بامداد - در خيابان وليعصر ، حد فاصل تقاطع چمران و نيايش بسيار فشرده است.

برخي تهرانيان در ايستگاه اتوبوس ، برخي در خودروهاي خود و حتي گروهي زير پل هاي غيرهمسطح بزرگراهها خوابيده اند.

وزش نسبتا تند باد هم هواي بعضي نقاط شهر را غبار آلود كرده است.

با اين وجود بيش از هر چيز و حتي بجاي دلهره و نگراني ، فضاي شب پايتخت را نشاط و شادي فراگرفته و همگان با لبهايي خندان به گردش و تفريح آمده اند؛ گويي آنها صداي چند ساعت پيش زمين را هم از ياد برده و شب هنگام ، به « بازي زلزله» آمده اند.





