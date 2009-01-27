سامانه آپ لینگ صدا و سیمای زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر رزمجو ظهر امروز در آئین بهره برداری از دفتر خبری صدا و سیمای مرکز زنجان در شهرستان طارم افزود: راه اندازی این سامانه فرصت مناسبی برای نمایاندن توانمندیهای استان در دنیا و جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی دفتر خبری شهرستان طارم، توجه به خرده فرهنگ ها را بر ای معرفی فرهنگ ایرانی به عنوان یک ضرورت مهم مورد تاکید قرار داد و افزود: انسجام فکری و فرهنگی، ثبات ارزشهای اسلامی ، شناسایی ظرفیتها و طرح نقاط قوت برای پرورش آنها بیان نقاط ضعف برای مصونیت اجتماعی را رویکرد رسانه ملی است.

همچنین در ادامه سید سعید حسینی فرماندار شهرستان با اشاره به توانمندیهای شهرستان طارم در بخش های مختلف گفت: با توجه به اینکه شهرستان طارم 60 درصد محصول کشاورزی استان و 40 درصد محصول زیتون کشور را تولید می کند فعالیت دفتری خبری می تواند نقش مهمی در زمینه این شهرستان داشته باشد.