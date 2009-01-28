انعقاد قراردادهای عمرانی شهرداری کرج 310 درصد رشد داشت

سید مهدی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: میزان قراردادهای عمرانی منعقد شده امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 310 درصد رشد داشته است و با توجه به قردادهایی که در دست اقدام است این میزان به 400 درصد افزایش نیز خواهد رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهروندان کرجی بیش از اینها شایسته خدمات رسانی هستند اما رکود صنعت ساختمان و ساخت و ساز در کشور و کاهش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده باعث شده است نتوانیم با این درآمدهای محدود بیش از این هزینه کنیم.

وی افزود: همچنین شهرداری کرج در 10 ماه گذشته 90 درصد بیش از آنچه که در بودجه امسال پیش بینی کرده بود توانست، انجام دهد.

شهردار کرج یادآور شد: یکی از کارهای با اهمیت شهرداری در سال جاری بازنگری و سازماندهی سازمان اداری شهرداری و سازمان های وابسته مورد توجه این نهاد بوده است.

وی ادامه داد: در راستای این امر و با توجه به وجود نیروهای انسانی غیرمرتبط با نیاز شهرداری که پیش از این وارد سیستم شهرداری شده بودند، اقدامات اساسی به منظور آموزش و ارتقا سطح علمی آنان انجام شد.

مقدسی عنوان کرد: در 18 ماه گذشته یک نیرو انسانی نیز به سیستم شهرداری وارد نشده و تنها نیروهای موجود آموزش دیده و برای کارهای تخصصی آمادگی پیدا کرده اند و 150 نفر نیز در این مدت بازخرید و بازنشسته شده و از سیستم شهرداری خارج شده اند.