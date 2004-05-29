امروز در تاريخ

درگذشت آيت الله نهاوندي :





تولد اسوالد اسپنگلر :

در چنين روزي در سال 1304 ه ق آيت الله ميرزا عبدالرحيم نهاوندي از بر جسته ترين فقهاي تشيع ديده از جهان فروبست . وي يكي از بزرگترين استادان در حوزه علوم اسلامي نظير فقه و اصول بود . او علاوه بر تربيت شاگردان بسياري كتب بسياري نيز به رشته تحرير در آورده است . مقبره وي در حرم حضرت معصومه در قم واقع است .در چنين روزي در سال 1880 ميلادي اسوالد اسپنگلر فيلسوف مشهور آلماني به دنيا آمد . تشريح غرب عنوان مهمترين اثر اوست .