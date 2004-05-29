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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۸:۰۳

امروز در تاريخ

خبرگزاري "مهر " : امروز شنبه نهم خرداد سال 1383هجري شمسي مقارن است با نهم ربيع الثاني سال 1425 هجري قمري و برابراست با بيست و نهم مي سال 2004 ميلادي .

درگذشت آيت الله نهاوندي :


در چنين روزي در سال 1304 ه ق آيت الله ميرزا عبدالرحيم نهاوندي از بر جسته ترين فقهاي تشيع ديده از جهان فروبست . وي يكي از بزرگترين استادان در حوزه علوم اسلامي نظير فقه و اصول بود . او علاوه بر تربيت شاگردان بسياري كتب بسياري نيز به رشته تحرير در آورده است . مقبره  وي در حرم حضرت معصومه در قم واقع است .

تولد اسوالد اسپنگلر :
در چنين روزي در سال 1880 ميلادي اسوالد اسپنگلر فيلسوف مشهور آلماني به دنيا آمد . تشريح غرب عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد ترنس هانبوري وايت :
در چنين روزي در سال 1906 ميلادي هانبوري وايت نويسنده مشهور انگليسي به دنيا آمد .  «انگلستان استخوانهاي مرا دارد » عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .

زلزله مهيب در روم :
در چنين روزي در سال 526 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در منطقه آنتواك استراك بيش از دويست و پنجاه هزار انسان جان خود را از دست دادند .

شكست بيزانس :
در چنين روزي در سال 1453 ميلادي امپراطوري بيزانس پايان يافت . در اين روز محمد دوم قسطنطنيه را به اشغال خود
 در آورد .

تحريم عليه رودزيا :
در چنين روزي در سال 1968 ميلادي سازمان ملل متحد تضمينات و تحريم هاي خود را در مورد اقليت سفيد پوستان دررودزيا به مرحله اجرا نهاد .

انتخاب يليتسين به عنوان رييس جمهور روسيه :
در چنين روزي در سال 1990 ميلادي بوريس يلتسين به عنوان رييس جمهور جمهوري فدراتيو روسيه انتخاب شد .

پيروزي سوسياليست ها :
در چنين روزي در سال حزب سوسياليت مجارستان در انتخابات مجلس شوراي ملي اين كشور حائز بيشترين كرسي شد .

کد مطلب 82418

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