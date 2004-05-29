امروز در تاريخ

در چنين روزي در سال 1304 ه ق آيت الله ميرزا عبدالرحيم نهاوندي از بر جسته ترين فقهاي تشيع ديده از جهان فروبست . وي يكي از بزرگترين استادان در حوزه علوم اسلامي نظير فقه و اصول بود . او علاوه بر تربيت شاگردان بسياري كتب بسياري نيز به رشته تحرير در آورده است . مقبره وي در حرم حضرت معصومه در قم واقع است .
تولد اسوالد اسپنگلر :
در چنين روزي در سال 1880 ميلادي اسوالد اسپنگلر فيلسوف مشهور آلماني به دنيا آمد . تشريح غرب عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد ترنس هانبوري وايت :
در چنين روزي در سال 1906 ميلادي هانبوري وايت نويسنده مشهور انگليسي به دنيا آمد . «انگلستان استخوانهاي مرا دارد » عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .
زلزله مهيب در روم :
در چنين روزي در سال 526 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در منطقه آنتواك استراك بيش از دويست و پنجاه هزار انسان جان خود را از دست دادند .
شكست بيزانس :
در چنين روزي در سال 1453 ميلادي امپراطوري بيزانس پايان يافت . در اين روز محمد دوم قسطنطنيه را به اشغال خود
در آورد .
تحريم عليه رودزيا :
در چنين روزي در سال 1968 ميلادي سازمان ملل متحد تضمينات و تحريم هاي خود را در مورد اقليت سفيد پوستان دررودزيا به مرحله اجرا نهاد .
انتخاب يليتسين به عنوان رييس جمهور روسيه :
در چنين روزي در سال 1990 ميلادي بوريس يلتسين به عنوان رييس جمهور جمهوري فدراتيو روسيه انتخاب شد .
پيروزي سوسياليست ها :
در چنين روزي در سال حزب سوسياليت مجارستان در انتخابات مجلس شوراي ملي اين كشور حائز بيشترين كرسي شد .
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