برای تغییر برنامه هابه محمدی فشار می آورند/به همکاران من نگوییددستیار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از دیدار تدارکاتی امروز تیمش برابر ذوب آهن نوین در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه 5 بازیکن اصلی ما در تیم ملی حضور داشتند و من مطمئن هستم که دو بازیکن دیگر هم استحقاق این را دارند با این حال نبود این بایکنان بر کیفیت تمرینات ما تاثیر گذاشته است.

وی در خصوص بازی با ذوب آهن نوین گفت: برای ما این بازی برد و باخت آن اصلا مهم نبود. ما در این بازی دو هدف را دنبال می کردیم. ابتدا بازی کردن بازیکنانی که کمتر به بازی گرفته شده بودند که بعضی از آنها به دلیل مصدومیت در این مدت برای ما بازی نکرده بودند و این بازی تا حدودی توانست آنان را به شرایط آرمانی بازگرداند. هدف دوم ما دور کردن بی انگیزگی از جمع بازیکنانمان بود. چرا که فوتبال بازی کردن مقابل یک حریف با تمرین کردن خود بازیکنان در کنار یکدیگر بسیار متفاوت است. من صد درصد از این بازی آن استفاده هایی را که می خواستم بردم.

قلعه نویی در خصوص تیم ذوب آهن نوین گفت: این تیم یک تیم جوان، قلدر و با انگیزه بود و با تمام توانشان مقابل ما بازی کردند که این برای ما بسیار مفید بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در خصوص بازی با استقلال اهواز گفت: من به جرأت می توانم بگویم که اهواز اگر خانه اول من نباشد اما خانه دوم من است. استقلال اهواز تیم بسیار خوبی است که از یک مربی کاربلد و عاشق فوتبال به نام اکبر میثاقیان سود می برد و آنها برای بازی مقابل ما انگیزه هایی بسیار زیادی دارند و صد درصد در شهر خود برای کسب سه امتیاز مقابل ما پای به میدان می گذارد.

امیرقلعه نویی ادامه داد: اگر چه خیلی ها مدعی هستند که استقلال اگر این سه بازی را ببرد صد درصد قهرمان خواهد شد اما من اعتقاد دارم این کار سخت استقلال از مقابل بازی استقلال اهواز شروع خواهد شد چرا که تمام تیم ها وقتی مقابل تیم صدر جدول قرار می گیرند انگیزه های آنها دوصدچندان می شود و این کار ما را سخت تر خواهد کرد. من برای هر بازی فقط به همان تیمی که با آن بازی داریم فکر می کنم و هر بازی برای من حکم قهرمانی دارد.

وی در خصوص سئوالی مبنی بر عدم حضور عنایتی در استقلال گفت: یقین بدانید که عنایتی در ایران فقط برای استقلال بازی خواهد کرد و اگر مدتی است که این قضیه به درازا کشیده شده است به این دلیل است که او هنوز با النصر قرارداد دارد و مشکلش هنوز حل نشده است.

وی در خصوص حسین کاظمی که گفته می شد به دلیل مشکلات مالی در تمرین استقلال شرکت نکرده گفت: نمی دانم این شایعات از کجا سر در می آورد . حسین کاظمی سرماخوردگی بسیار شدیدی داشته و با هماهنگی ما به استراحت پرداخته و امروز هم وضعیت جسمانی اش خوب بود و با بقیه بازیکنان تمرین کرد.

وی در خصوص حضور دو بازیکن برزیلی در تمرین روز گذشته استقلال گفت: این دو بازیکن ، بازیکنان خوبی هستند اما نیاز ما را برآورده نخواهند کرد چون ما در این پست ها نفرات خوبی داریم.

وی در خصوص "جان واریو" گفت: جان واریو یکی از مهره های بسیار خوب ما است و اگر این یکی دو روز به خوبی تمرین نکرده به دلیل مصدومیتی بوده که داشته است.

وی در مورد اینکه گفته شده محمود فکری قرار بوده برای آنالیز الاتحاد به عربستان برود گفت: اولا من خواهش می کنم کلمه دستیار را به همکاران من نگویید. ما همه همکار هستیم و دستیاری وجود ندارد. ما در اینجا به حضور فکری نیاز داریم و قرار نیست کسی از ما به عربستان برود . ما با داشتن چند آنالیزور فیلم های بازی الاتحاد را گرفته و از طریق فیلمها این تیم را آنالیز خواهیم کرد.

وی در خصوص برنامه ریزی لیگ و اینکه تیم های لیگ برتر باید روز اول فروردین فوتبال بازی کنند گفت: متاسفانه ما بهترین زمانها را از دست داده و در بدترین زمان مجبور هستیم که مسابقه بدهیم.

وی ضمن تشکر از عزیز محمدی گفت: ایشان برای این برنامه ریزی زحمات زیادی می کشند اما فکر می کنم که از بیرون به ایشان فشار می آورند که متاسفانه تعطیلات لیگ این قدر زیاد شده است.

قلعه نویی گفت: آیا واقعا برای بازی با سنگاپور 11 روز تعطیلی درست بود؟ ما می توانستیم این تعطیلات را کمتر و یک مسابقه را برگزار کنیم تا هم تیمها از شرایط آرمانی به دور نشوند و هم فاصله زمانی بین تیم ها زیاد نشود که همه تیم ها نسبت به این قضیه متضرر شوند.