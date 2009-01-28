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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران:

اتحادیه‌های چاپ تعامل خود را با وزارت ارشاد و وزارت صنایع بیشتر می‌کنند

اتحادیه‌های چاپ تعامل خود را با وزارت ارشاد و وزارت صنایع بیشتر می‌کنند

علی نیکو سخن با بیان اینکه ما به دنبال از بین بردن فاصله بین اتحادیه‌های چاپ، وزارت ارشاد و وزارت صنایع هستیم خواستار تعامل بیشتر این دو وزارتخانه با اتحادیه‌های صنعت چاپ شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: حوزه چاپ، حوزه‌ ای صنعتی و فرهنگی و بین وزارت ارشاد و وزارت صنایع سرگردان است از این رو ما پیشنهاد کردیم نظارت بر بخش فرهنگی چاپ به عهده  وزارت ارشاد باشد و نظارت بر بخش صنعتی را وزارت صنایع و بخش صنفی را نظام صنفی و اتحادیه ها به عهده بگیرند.

وی افزود: با رایزنیهایی که کردیم امیدواریم وضعیت صنعت چاپ در آینده رو به ترقی باشد. ما تلاش کرده‌ایم تا تعاملمان را با وزارت ارشاد و وزارت صنایع بیشتر شود و به دنبال این هستیم تا فاصله  بین این صنعت و این دو وزارتخانه کمتر شود.

نیکوسخن در ادامه خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی محل ارایه آخرین دستاوردهای صنعت چاپ است ولی به علت گران بودن برخی از دستگاههای چاپ و نبود متقاضی شرکت کنندگان در نمایشگاههای چاپ ایران ناگزیر می‌شوند محصولات درجه چندم را عرضه کنند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران در ادامه خواستار حمایت بیشتر دولت از صنعت چاپ شد و اظهار داشت: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا از یکسو  بانکها ملزم شوند، وامهای طولانی مدت با بهره اندک در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و از سوی دیگر مقررات دست و پاگیری که برای وارد کردن دستگاههای چاپ وجود دارد برداشته شود.

وی همچنین با اشاره به زمان نامناسب برگزای نمایشگاه افزود: روز اول نمایشگاه امسال به روز اول هفته افتاد و همین موجب شد تا تعدادی از علاقمندان فرصتی برای بازدید از نمایشگاه پیدا نکنند. برای سال آینده تلاش می‌کنیم نمایشگاه را در شهریور ماه و مراسم افتتاحیه را روز  پنج شنبه برگزار کنیم.

نیکوسخن با بیان اینکه نمایشگاه پانزدهم گامی به جلو بود افزود: تعدادی از دست اندرکاران به دلیل نامناسب بودن زمان برگزاری در نمایشگاه شرکت نکردند امیدواریم با تغییر زمان برگزاری شرکتهای بیشتری در شانزدهمین دوره نمایشگاه حضور یابند.

کد مطلب 824196

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