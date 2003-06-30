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۹ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۳

كورشاد ترجي، نوازنده ترك :

موسيقي ايران بسيار عميق است

موسيقي ايران و تركيه بسيار نزديك به هم است .

 به گزارش گروه موسيقي خبر گزاري مهر،  "كورشاد ترجي "  و   " كاعان كوراد"  ، از معروف ترين  گيتاريست هاي تركيه ،امروز و فردا، در فرهنگسراي نياوران دوئت گيتار برگزار مي كنند . 
كورشاد ترجي  در باره  نوع  موسيقي  و نوازندگي اش گفت:  من و كوراد  صرفا موسيقي كلاسيك كار مي كنيم و  در اين برنامه نيز آثاري از دوفايا، آلبنيز  و آهنگسازان بزرگ تركيه  را اجرا مي كنيم ، همچنين در دانشگاه هاي  تركيه نيز به تدريس دروس موسيقي كلاسيك مي پردازيم.
وي به موسيقي ايران اشاره كرد و گفت:  با توجه به اينكه ايران و تركيه دو كشور همسايه هستند و از نظر موسيقيايي  بسيار به هم شبيه اند ، از مدت ها  قبل با صداي  روح نواز  تار ايراني آشنايي دارم  و فكر مي كنم  موسيقي هاي شرقي ، شنونده هاي شرقي مي طلبد . 
وي افزود:  مردم ايران هم  با موسيقي تركيه و نوع  نوازندگي  و آهنگسازي  و حتي پاپ تركيه آشنايي داشته باشند و با اين تعاريف ، براي اجراي برنامه موسيقي ، چه كشوري بهتر از ايران.
ترجي  به سفرش به ايران اشاره كرد و گفت:  در ايران احساس راحتي و نشاط دارم  و حس مي كنم در كشور خودم هستم. از نظر فرهنگي و هنري هم تشابهات زيادي بين ايران و تركيه وجود دارد.
 ايران كشوري جذاب و ديدني  است و من افتخار مي كنم كه براي دو روز  در خدمت مردم هنر دوست ايران هستم  و از نزديك با معماري و هنر آنها و روحيات مهمان نوازانه شان آشنا مي شوم.

کد مطلب 8242

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