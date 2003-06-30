موسيقي ايران بسيار عميق است

به گزارش گروه موسيقي خبر گزاري مهر، "كورشاد ترجي " و " كاعان كوراد" ، از معروف ترين گيتاريست هاي تركيه ،امروز و فردا، در فرهنگسراي نياوران دوئت گيتار برگزار مي كنند .

كورشاد ترجي در باره نوع موسيقي و نوازندگي اش گفت: من و كوراد صرفا موسيقي كلاسيك كار مي كنيم و در اين برنامه نيز آثاري از دوفايا، آلبنيز و آهنگسازان بزرگ تركيه را اجرا مي كنيم ، همچنين در دانشگاه هاي تركيه نيز به تدريس دروس موسيقي كلاسيك مي پردازيم.

وي به موسيقي ايران اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه ايران و تركيه دو كشور همسايه هستند و از نظر موسيقيايي بسيار به هم شبيه اند ، از مدت ها قبل با صداي روح نواز تار ايراني آشنايي دارم و فكر مي كنم موسيقي هاي شرقي ، شنونده هاي شرقي مي طلبد .

وي افزود: مردم ايران هم با موسيقي تركيه و نوع نوازندگي و آهنگسازي و حتي پاپ تركيه آشنايي داشته باشند و با اين تعاريف ، براي اجراي برنامه موسيقي ، چه كشوري بهتر از ايران.

ترجي به سفرش به ايران اشاره كرد و گفت: در ايران احساس راحتي و نشاط دارم و حس مي كنم در كشور خودم هستم. از نظر فرهنگي و هنري هم تشابهات زيادي بين ايران و تركيه وجود دارد.

ايران كشوري جذاب و ديدني است و من افتخار مي كنم كه براي دو روز در خدمت مردم هنر دوست ايران هستم و از نزديك با معماري و هنر آنها و روحيات مهمان نوازانه شان آشنا مي شوم.

