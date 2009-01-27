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۸ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۱۹

آثار ویژه دوتن از کاتبان معاصر قرآن کریم عرضه می‌شوند

آثار ویژه دوتن از کاتبان معاصر قرآن کریم عرضه می‌شوند

آثار ویژه دوتن از کاتبان معاصرقرآن کریم روزهای 12 و 13 بهمن‌ماه امسال در دیوان محاسبات کشور به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیده دو تن ازکاتبان معاصر قرآن کریم به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران ، در قالب نمایشگاهی در دیوان محاسبات کشور به نمایش در می‌آیند.

در این نمایشگاه که روزهای 12 و 13 بهمن ماه در محل ساختمان مرکزی دیوان محاسبات برپا می شود، آثار " رائین اکبرخانزاده" و " سید اصغرموسویان" دو تن از کاتبان معاصر کلام الله مجید در معرض دید علاقه مندان قرار خواهند گرفت.

ثبت آیات نورانی قرآن کریم بر روی دانه های برنج و همچنین تار مو، از جمله آثار رائین اکبرخانزاده است که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.

سید اصغر موسویان از کارکنان دیوان محاسبات کشور نیز نخستین قرآن دوخط جهان را که در کتابت آن از خط نستعلیق و همچنین ترکیبی از خطوط ثلث و نسخ استفاده شده، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد داد.

کد مطلب 824201

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