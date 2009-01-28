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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۲۷

سفر رسانه ای سمنان/

خط فرعی راه آهن سراسری به شهرک صنعتی سمنان آماده بهره برداری است

خط فرعی راه آهن سراسری به شهرک صنعتی سمنان آماده بهره برداری است

سمنان - خبرگزاری مهر: خط فرعی راه آهن سراسری به شهرک صنعتی سمنان از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به سمنان تکمیل و آماده بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان غلامرضا میلان لو مدیرعامل راه آهن شمال شرق کشور در حاشیه بازدید هیئت رسانه ای نهاد رسانه ای از اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به سمنان گفت: این خط راه آهن به طول 12 کیلومتر است که توسط شرکت شهرک های صنعتی سمنان زیرسازی شده است.

به گفته میلان لو، روسازی و ریل گذاری این پروژه به مدت 12 روز توسط شرکت راه آهن شمال شرق کشور انجام شده که برای زیرسازی و روسازی این طرح بیش از 41 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل راه آهن شمال شرق کشور اظهار داشت: حمل و نقل ارزان و آسان، کاهش هزینه های تولید در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصول، جذب سرمایه گذاران و کاهش ترافیک جاده ترانزیت تهران - مشهد از مهمترین مزیت های اجرای این طرح است.

وی تصریح کرد: این خط راه آهن به منظور حمل بار شرکت های شرکت صنعتی سمنان به کشورهای آسیای میانه، اروپا و مقاصد داخل کشور ایجاد شده است که در حال حاضر برای 800 هزار تن بار روزانه یک قطار در این خط فعالیت خواهد کرد.

کد مطلب 824220

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