استادیوم 15 هزار نفری سمنان 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان مسئول دفتر فنی اداره کل تربیت بدنی استان سمنان در حاشیه بازدید هیئت رسانه ای نهاد ریاست جمهوری از استادیوم ورزشی 15 هزار نفری سمنان گفت: این پروژه ورزشی که سالها برای راه اندازی آن تلاش می شود سال آینده به بهره برداری می رسد.

محسن جهانشیر افزود: این پروژه از سال 84 تا 86 ، 18 درصد پیشرفته فیزیکی داشته است که از سال 86 به بعد و در جریان سفر هیئت دولت به سمنان در جهت توسعه و تکمیل آن 10 میلیارد ریال به آن اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه 41 میلیارد ریال اعتبار در سال 86 برای اجرای این طرح هزینه شده است، گفت: زمین مورد نیاز این مجموعه ورزشی از 20 هکتار به 32 هکتار افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه عمر متوسط ساخت مجموعه های ورزشی در سمنان 10 سال است، افزود: این پروژه کمتر از 20 ماه 45 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.