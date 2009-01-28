سالانه سه هزار دستگاه اتوبوس در سمنان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان عباس رستمی شب گذشته در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی از اجرای مصوبات هیئت دولت در سمنان گفت: شرکت ابوس سازی عقاب افشان سمنان برای یک هزار و 150 نفر اشتغالزایی کرده است.

وی با اشاره به اینکه تا دو سال آینده ظرفیت تولید این شرکت از سه هزار اتوبوس به شش هزار اتوبوس افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: نیروی کار این شرکت نیز تا سه هزار نفر افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه 150 میلیارد تومان ارزش سرمایه گذاری این واحد تولیدی است، افزود: این شرکت تولید کننده انواع اتوبوس اسکانیا در ایران است.

به گفته وی روزانه 10 دستگاه اتوبوس توسط این شرکت تولید می شود.

مدیرعامل شرکت عقاب افشان سمنان نیز در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: با حمایت دولت نهم یک هزار و 700 دستگاه اتوبوس جدید در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل وارد این ناوگان شده است.

عبدالله اکبری راد افزود: در سال گذشته این شرکت 45 دستگاه اتوبوس به ارزش 15 میلیون دلار به کشورهای مصر، سوریه و الجزایر صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه امسال 250 دستگاه اتوبوس به ارزش 35 میلیون یورو به کشورهای اوکراین، ارمنستان و قرقیزستان صادر می شود، گفت: بر اساس قرارداد با سازمان همیاری شهرداری ها 700 دستگاه اتوبوس شهری برای شهرداری ها تولید می شود.

اکبری راد یادآور شد: تولید 500 دستگاه اتوبوس برای سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه ها نیز در کشور در برنامه این شرکت است.