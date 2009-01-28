پارک بانوان و سالمندان در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور حقیقت پور شامگاه گذشته در دیدار با جمعی از بانوان استان در محل استانداری اظهار داشت: هم اکنون برنامه ریزیهای اولیه برای ایجاد پارک سالمندان انجام گرفته و موافقتهای لازم حاصل شده است.

وی با بیان اینکه با تکمیل طرح مطالعاتی پارک سالمندان، کار احداث این پارک آغاز خواهد شد، اضافه کرد: همچنین با تامین اعتبارات لازم پارک بانوان نیز بزودی در اردبیل ایجاد می شود.

استاندار اردبیل ایجاد این پارک را از مهمترین خواسته های بانوان استان عنوان کرد و ابراز داشت: در صورت تحقق این امر، شاهد توسعه و رشد مطلوب فعالیتهای تفریحی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی بانوان خواهیم شد.

وی در ادامه از تشکیل و تاسیس اتاق فکر بانوان استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل این اتاق، فعالیتهای مختلف بانوان استان ساماندهی می شود.

حقیقت پورافزود: در سالهای پس از پیروزی انقلاب، فعالیتهای ارزشمندی در حوزه بانوان استان انجام یافته، اما برای رشد و گسترش این فعالیتها و کسب موفقیتهای بیشتر و نیز رصد کردن توفیقات و کاستیها، تشکیل اتاق فکر بانوان در این استان ضروری است.

وی رفع مشکلات مرتبط با بانوان و مسائل خانواده را از سوی تمام دستگاه های اجرایی و ذیربط مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: میزان تلاش مدیران در تحقق این مهم، یکی دیگر از شاخصها در ارزیابی عملکرد آنها خواهد بود.

این مسئول با بیان اینکه رویکرد استانداری در خدمت رسانی به مردم منطقه در راستای "تمامی نعمت و فزونی عزت" است، متذکر شد: جامعه بانوان استان نیز این رویکرد را در سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

استاندار اردبیل توانمندیهای زنان استان را در عرصه های مختلف، سرمایه ای مهم برای توسعه و تعالی اردبیل دانست و اضافه کرد: همچنین در راستای ساماندهی و متمرکز کردن فعالیتهای بانوان مخترع استان، بزودی کانون مخترعان اردبیل راه اندازی خواهد شد.

همچنین در این دیدار مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز با تشریح فعالیتهای مختلف بانوان استان خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته بیش از 60 طرح مرتبط با بانوان، با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در سطح استان اجرا شده است.

پروانه رضا قلیزاده آموزش طرح ملی رحمت برای کمک به تحکیم بنیان خانواده با تحت پوشش بردن بیش از 20 هزار نفر از زنان خانه دار و دختران دانش آموز استان، آموزش خانواده ویژه کارکنان دولت و توانمند سازی رابطان بهداشتی برای 150 روستای محروم استان را از جمله این طرحها ذکر کرد.