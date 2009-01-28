آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اندیشه های امام راحل در حقیقت نقشه راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: به همان میزان که قانون اساسی در نگاه ما جایگاهی رفیع دارد، رهنمودهای امام نیز به همین میزان جایگاه رفیع، والا و شایسته ای دارد.

آیت الله خاتمی با تأکید بر اینکه تداوم انقلاب، از این رهگذر یعنی اطاعت از رهنمودهای امام راحل گفت: براین اساس تمام نهادهای فرهنگی باید برای تداوم این رهنمودها خود را مسئول بدانند.

آموزش و پرورش و آموزش عالی رهنمودهای امام را به درستی مطرح کنند

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آموزش و پرورش و آموزش عالی باید در برنامه‌های خود تدبیری برای مطرح کردن بیشتر رهنمودهای امام راحل و عظیم الشأن اندیشیده و حوزه‌های علمیه باید در عرصه اندیشه‌های امام به ویژه اندیشه های نو فقهی امام کار بیشتری صورت دهند.

وی همچنین اظهار داشت: نهادهای تبلیغی کشور چون سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد اسلامی نیز در این عرصه تلاش بیشتری داشته باشند. معنای این سخنان آن نیست که در این عرصه کار نشده، بی تردید کارهای ارزشمند و ستودنی بسیاری در این رابطه صورت گرفته است. ولی رهنمودهای امام کوثر است و پیوسته تعمق و تدبیر در آنها می تواند راهگشا باشد.