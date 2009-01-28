ساخت مخزن 10 هزار مترمکعبی اردکان آغاز شد

محمد مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: عملیات اجرایی این مخزن با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی داخلی آغاز شده است.

وی افزود: این مخزن با هدف ذخیره آب شرب مصرفی مردم اردکان احداث می شود و پیش بینی می شود در سال 89 به بهره برداری برسد.

مروتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم مخازن شهر اردکان 15 هزار و 500 متر مکعب است که آب مصرفی شهروندان را در زمان قطعی آب ذخیره سازی می کند و در زمان قطعی آب توان تامین 20 ساعت آب مورد نیاز شهروندان را دارد.

وی یادآور شد: با بهره برداری از مخزن موجود، توان تامین آب شرب مشترکین در زمان قطعی آب از 20 ساعت به 24 ساعت افزایش می یابد.

مدیر امور آبفای اردکان اعلام کرد: در حال حاضر آب شرب شهروندان اردکان از خط انتقالی زاینده رود و 10 حلقه چاه تامین و با شبکه ای به طول 400 کیلومتر و خط انتقالی بیش از 30 کیلومتر توزیع می شود.

امور آب و فاضلاب اردکان با بیش از 23 هزار مشترک به جمعیتی بالغ بر 57 هزار نفر خدمات رسانی می کند.