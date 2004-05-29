معتادين خود معرف بايد توسط بهزيستي نگهداري شوند

رييس سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : معتادين مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه براي بار اول دستگير شوند به شلاق و جريمه محكوم شده و براي دوم فقط به شلاق محكوم مي شوند بنابراين معرفي آنان به زندان مناسبت نداشته و اردوگاههاي خاصي براي نگهداري اين افراد پيش بيني شده است .

مرتضي بختياري در ادامه افزود : معتادين تابلو كه دستگير مي شوند مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدرمي شوند ، بنابراين مشمولين ماده 15 قانون دستگير نمي شوند و خود معرف هستند و بايد توسط بهزيستي نگهداري مي شوند .

رييس سازمان زندانها خاطر نشان كرد : در قانون پيش بيني نشده است كه اين معتادين به زندان فرستاده شوند و بايد طبق آنچه كه در قانون ذكر شده است بايد اين افراد به اردوگاهها معرفي شوند و فرستادن آنها به زندان طبق قانون درست نيست .