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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۳۶

رييس سازمان زندانها در گفتگو با "مهر ":

معتادين خود معرف بايد توسط بهزيستي نگهداري شوند

معتادين خود معرف مشمولين ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر هستند و طبق قانون بايد توسط بهزيستي نگهداري شوند .

رييس  سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : معتادين مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه براي بار اول  دستگير شوند به شلاق و جريمه  محكوم شده و براي دوم فقط به شلاق محكوم مي شوند بنابراين معرفي آنان به زندان مناسبت نداشته و اردوگاههاي خاصي براي نگهداري  اين افراد  پيش بيني شده است .

مرتضي بختياري  در ادامه افزود : معتادين تابلو كه دستگير مي شوند مشمول ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدرمي شوند ، بنابراين  مشمولين ماده 15 قانون  دستگير نمي شوند و  خود معرف هستند و بايد  توسط بهزيستي نگهداري مي شوند .

رييس سازمان زندانها خاطر نشان كرد : در قانون پيش  بيني نشده است كه اين معتادين به زندان فرستاده شوند و بايد طبق آنچه كه در قانون ذكر شده است بايد اين افراد  به اردوگاهها معرفي شوند و فرستادن آنها به زندان طبق قانون درست نيست .

 

کد مطلب 82425

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