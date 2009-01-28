برگزاری نخستین جشنواره ادبی هنری "من می توانم" در یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این جشنواره با هدف شناخت استعدادهای بالقوه در زمینه های شعر و ادبیات داستانی و نمایشی و بهره گیری از ابزارهای مختلف فرهنگی و هنری در استان یزد برگزار می شود.

این جشنواره در دو بخش اصلی شامل نگارش داستان کوتاه، نمایشنامه، شعر با موضوع آزاد و بخش ویژه شامل نگارش خاطره با موضوعات اولین سالگرد ورود رهبر معظم انقلاب به یزد و بزرگداشت چهارمین شهید محراب، آیت الله شهید صدوقی اجرا می شود.

نویسندگان بخش داستان حداکثر با 13 اثر و در بخش نمایشنامه با دو اثر و بخش شعر حداکثر با پنج اثر تا 30 بهمن ماه جاری می توانند نسبت به ارسال آثار خود به جشنواره اقدام کنند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم جشنواره می توانند به دبیرخانه جشنواره مستقر در موسسه کرباس نوین یا حوزه هنری استان یزد در خیابان کاشانی مراجعه کنند.