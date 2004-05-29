مرجع شيعيان عراق مقتدي صدر را به پذيرش توافق نامه صلح قانع كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز،"حامد الخفاف" يكي ازنمايندگان آيت الله سيستاني با بيان اين مطلب تصريح كرد : اشغال شهر نجف يكي ازمسائل روز است.

آيت الله سيستاني ازطريق موفق الربيعي مشاورامنيت ملي عراق به مسئولان نظامي آمريكايي درباره حمله مجدد به شهرهاي مقدس نجف و كربلا هشدار داده است.

اين مرجع شيعيان عراق هشدارداده درصورتي كه نيروهاي آمريكايي حملات گسترده اي را به شهرنجف براه بياندازند براي به چالش كشيدن آنها وارد عمل خواهد شد.

خفاف گفت: ما ازطريق موفق الربيعي به مسئولان آمريكايي هشدار داديم بعد ازاين دربرابرحملات گسترده آنها به شهرنجف ساكت نخواهيم نشست.

آيت الله سيستاني به طوريكسان جنبش مقتدي صدر و اقدامات نيروهاي اشغالگر آمريكايي درعراق را مورد انتقاد قرارداده است.

اين نماينده آيت الله سيستاني تصريح كرد: سيستاني با پيش شرط مسئولان نظامي آمريكايي براي انحلال جيش المهدي قبل ازتوقف حملات نظاميان آمريكايي به شهر نجف مخالفت كرده بود.

وي افزود: نقشي كه آيت الله سيستاني ايفا خواهد كرد بالاتر ازيك توافق صلح است.