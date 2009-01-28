حفظ منافع ملی نیازمند گسترش بیشتر ارتباطات زیرساختی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صمد مومن بالله شامگاه سه شنبه در آئین بهره برداری از طرحهای مخابراتی در گرگان افزود: امروز باید ارتباطات زیرساختی را به گونه ای افزایش دهیم تا منافع ملی را حفظ کرده و ارتباطات علمی را برقرار کنیم تا برای تمامی زمینه ها این بستر فراهم شود.

وی اظهار داشت: به رغم همه سختی ها مردم ما از این انقلاب نبریده اند و به برکت این انقلاب اگر دشمنان پیشرفته ترین تجهیزات را هم بکار گیرند باز هم حکومت بر قلبها حرف اول را می زند.

عباس نیاوند معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز یکی از دستاوردهای عظیم انقلاب را تحول در ابعاد اعتقادی و معنوی دانست و افزود: حاکمیت ولایت فقیه، حاکمیت بر اندیشه ها و قلبها بوده و انقلاب ما منشاء قدرت را دانایی و مهرورزی قرارداده است.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از ویژگیهای منحصر بفرد این انقلاب پویایی و بالندگی جامعه اسلامی است و انسجام درونی، تعاملات و ارتباطات لازمه این بالندگی به شمار می آید.



نیاوند بیان داشت: مخابرات نقش مهمی را در ایجاد تعاملات و ارتباطات دارد و برای اینکه جامعه ای به توسعه و رشد برسد باید ارتباطات قوی داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: تبدیل منابع به فرصت، تبدیل مواد خام به اطلاعات مفید، کاهش هزینه ها، توسعه فرهنگ اجتماعی، منابع فرهنگی و طبیعی از دستاوردهای توسعه ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار مهر در این آئین عملیات اجرایی مرکز تلفن 10 هزار شماره ای شهر سرخنکلاته از توابع گرگان آغاز و کلنگ آن به زمینی زده شد.