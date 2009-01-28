بهره برداری از 134 طرح مخابراتی در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برای اجرای این طرحهای مخابراتی بیش از 51 میلیارد ریال هزینه شده است.

سید غلامرضا عرب هاشمی در این مراسم افزود: 160 کیلومتر فیبرنوری، نصب و راه اندازی 778 دستگاه تلفن همگانی و 32 دفتر ICT روستایی از مهمترین این طرحها است که اجرا و تکمیل شده است.

وی اظهار داشت: ارتباط دهی به تمامی روستا و تجهیز 99 درصد روستاها به تلفن خانگی، تاسیس 271 دفتر ICT روستاها از جمله اقدامات انجام شده در 30 سال بعداز انقلاب اسلامی در استان گلستان است.

به گفته عرب هاشمی، نصب پنج هزار و 300 دستگاه تلفن ثابت همگانی و اجرای عملیات فیبرنوری در دو هزار و 200 کیلومتر از دیگر دستاوردهای نظام مقدس اسلامی در بخش مخابرات در استان است.

وی افزود: این مقدار در قبل از انقلاب فقط هشت هزار و 200 خط تلفن ثابت و 35 دستگاه تلفن همگانی در منطقه دایر بوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان بیان داشت: ارتباطات محوری ترین اجزای توسعه پایدار و یکی از شاخص های ارزیابی هر کشور محسوب می شود و همه اجزای توسعه متاثر از رشد بخش ارتباطات است.

وی ایجاد شبکه ارتباطی کارآمد، پویا و پرقدرت جهت افزایش سطح رضایتمندی همه مردم استان، دستیابی به زیرساختهای لازم اطلاعاتی برای نیل به جامعه اطلاعاتی را از اهداف پیش رو شرکت مخابرات استان گلستان عنوان کرد.