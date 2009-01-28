کارت طلایی پنج ستاره ایران خودرو به خدمت مردم می آید

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد جواد طلا شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری پنجمین نمایشگاه خودرو اصفهان در کنفرانس مطبوعاتی افزود: این کارت طلایی برای نخستین بار و با توجه به استقبال مردم از طرح کارت طلایی ایجاد شده و این سیستم به گونه ای طراحی شده تا به هر نوع خودرو خدمت رسانی نماییم.

وی یادآور شد: با ارائه این کارت که در آینده نزدیک توزیع خواهد شد، هر خودرویی که وارد تعمیرگاه شود تعمیر شده خارج خواهد شد و برای هر خودرو که ایران خودرو در نظر گرفته و مشتری بخواهد کارت طلایی صادر خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر "میزان رضایتمندی مردم از کارتهای طلایی" اظهار داشت: در مجموع تاکنون تعداد کارت های طلایی نزدیک به دو برابر شده که این امر مبین رضایت مردم است.

وی میانگین مدت زمان انتظار مشتری برای خدمات امداد خودرو را 40 دقیقه دانست و اظهار داشت: تلاش ما بر این است تا این زمان را به 38 دقیقه کاهش دهیم.

طلا همچنین با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات ایران خودرو راه اندازی اتومبیل ها در کنار خیابان است، افزود: حدود 90 درصد این خودروها را در کنار خیابان راه اندازی می کنیم.

وی همچنین متوسط خدمات رسانی در این عرصه را به طور متوسط در کار امدادی بیش از هزار دستگاه خودرو در روز دانست که در سال گذشته به 430 هزار امدادرسانی کرده است.

تنوع خودروهای ایران خودرو و سایپا علت تاخیر در تصمیم گیری برای خدمات رسانی مشترک در تعطیلات نوروز

به گزارش مهر، طلا در بخش دیگری از سخنان خود همچنین در خصوص توافق شرکت سایپا و ایران خودرو برای خدمات رسانی سریع و به موقع در تعطیلات ایام نوروز اظهار داشت: ما در این خصوص برای خدمات رسانی اعلام آمادگی کرده ایم که تصمیم گیری نهایی بر عهده مدیران عامل شرکتها است.

مدیرعامل شرکت امداد خودرو همچنین خاطرنشان کرد: تعداد و تنوع خودروها سبب تاخیر اعلام همکاری خدمات رسانی میان این دو شرکت در ایام نوروز شده است که البته ما برای خودروهای عمومی آمادگی داریم و تنها برای خودروهای جدید دچار مشکل هستیم که می توان آن را نیز رفع کرد.

طلا در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: ایران خودرو بیش از 32 هزار جاده اصلی را تحت پوشش قرار داده است که جاده های اصلی کشور 35 هزار کیلومتر است.