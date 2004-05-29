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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۲۴

خانه " نيما يوشيج " پابرجاست

زلزله عصر ديروز به خانه نيما يوشيج ، پدر شعر نو - در يوش مازندران خسارتي وارد نكرد .

شهربانو وفايي كارشناس باستان شناسي ميراث فرهنگي استان مازندران درگفت و گوبا خبرنگار فرهنگي " مهر" ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : جاده منتهي به يوش بسته است و نيروهاي كارشناسي ما تاكنون موفق به حضور درمحل وارزيابي كارشناسانه نشده اند ، اما با توجه به گزارش هايي كه تاكنون دريافت شده بايد گفت ، خانه نيما خسارت نديده است .
وي با اشاره به اينكه ميراث فرهنگي مازندران ستاد حوادث را تشكيل داده است ، گفت : اين گروه ها در مناطق و مراكز مختلف مستقر هستند كه به محض باز شدن راه هايي كه در حال حاضر مسدود است ، به منطقه اعزام شده و به طور كارشناسي ، آثار احتمالي زلزله ديروز را بررسي خواهند كرد .

کد مطلب 82427

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