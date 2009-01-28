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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

طرح غربالگری سرطان در استان مرکزی اجرا می شود

طرح غربالگری سرطان در استان مرکزی اجرا می شود

اراک - خبرگزاری مهر: طرح غربالگری سرطان روده بزرگ وطرح غربالگری سرطان برای مردان بالای 50 سال و زنان بالای 40 سال در استان مرکزی اجرا می شود.

دکتر بابک عشرتی رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، اجرای طرح غربالگری سرطان روده بزرگ را تا پایان سال جاری و با همکاری دانشگاه‌ علوم پزشکی اراک، دانشگاه شهید بهشتی و مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت و به عنوان پایلوت در استان مرکزی اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه در قالب این طرح بستگان درجه یک بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان با دعوت به مراکز تخصصی از نظر ابتلا به سرطان روده بزرگ معاینه و آزمایش می‌شوند افزود: در این طرح حدود 250 خانواده افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ غربالگری می‌ شوند.

دکتر عشرتی با بیان اینکه، سرطان روده بزرگ منشاء ژنتیکی دارد، گفت: بروز خون در مدفوع را از علائم بروز بیماری سرطان روده عنوان کرد و تصریح کرد: چنانچه افراد در مرحله نخست بروز بیماری‌ شناسایی شوند، این بیماری قابل تشخیص و درمان است.

احمد قربانی مدیر انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان مرکزی نیز ار تلاش این انجمن برای اجرای طرح غربالگری سرطان برای زنان بالای 40 و مردان بالای 50 سال خبر داد و گفت: با انجام آزمایش های مختصر می توان از تبعات بعدی و بغرنج این بیماری دور شد و تلاش ما اجرای این برنامه در سراسر استان است.

کد مطلب 824270

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