گلستان پروتئین سایر استانها را نیز تامین می کند

علی اکبر اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: اکنون 80 هزار واحد تولیدی در بخش دامی در استان فعالیت دارد و از این نظر روند خوب و مطلوبی در بخش کمی و کیفی محصولات شاهد هستیم.

وی اظهار داشت: شمار واحدهای دامی استان از دو میلیون 500 هزار واحد دامی در 30 سال قبل به سه میلیون و 800 هزار واحد دامی در سال جاری افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: میزان تولید شیر در استان در سال پیروزی انقلاب 152هزار تن بود که به 371 هزار تن در سال گذشته دست یافته ایم.

به گفته صادقی، جایگاه این استان در زمینه پروتئین حیوانی مطلوب بوده و در بعد اشتغال نیز تاکنون 85 هزار شغل در این بخش ایجاد شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: میزان تولید گوشت مرغ استان باید به 170 هزار تن در سال 88 برسد که در این زمینه به ارایه طرحهای منسجم نیاز است.

وی یادآورشد: برای حمایت از بخش کشاورزی و دامی در گلستان باید صنایع وابسته گسترش یابند و به فرآوری تولیدات توجه شود.

اسستان گلستان قطب مهم تولیدات بخش کشاورزی و دامی در کشور به شمار می آید.

