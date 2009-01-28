60 خبرنگار و عکاس سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد شب گذشته در بازدید از ستاد اطلاع رسانی سفر دوم رئیس جمهوری اظهار داشت: رسانه ها و مسئولان استان هر دو میزبان رئیس جمهوری هستند و باید به بهترین شکل ممکن حق میزبانی را ادا کنند.

مسئول ستاد اطلاع رسانی سفر دوم رئیس جمهوری به استان کرمانشاه نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از روند فعالیت ستاد گفت: این ستاد از روز دوشنبه فعالیت اطلاع رسانی خود را شروع کرده است.

وحید نیشابوری افزود: علاوه بر خبرنگاران همراه رئیس جمهوری، 60 خبرنگار و عکاس از رسانه های استان کار پوشش خبرهای سفر رئیس جمهوری و برنامه های بازدید هیئت دولت را در 14 شهرستان استان به عهده دارند.

وی ادامه داد: خبرنگاران در قالب 18 تیم خبری تمام برنامه های سفر معاونان رئیس جمهوری، وزرا و معاونان وزرا شامل دیدارهای رو در رو، بازدیدها و نشست های خبری در 14 شهرستان پوشش می دهند.

مسئول ستاد اطلاع رسانی سفر دوم رئیس جمهوری به استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: انتظار می رود با توجه به تدارکات دیده شده، پوشش کامل خبری سفرهیئت دولت و رئیس جمهور بدون کوچکترین مشکلی انجام گیرد.