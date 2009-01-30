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۱۱ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

دوندگان کرمانشاهی به مسابقات دو صحرا نوردی آسیا اعزام می شوند

دوندگان کرمانشاهی به مسابقات دو صحرا نوردی آسیا اعزام می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: از سوی فدراسیون دو ومیدانی دو دونده ملی پوش از استان کرمانشاه به مسابقات دو صحرا نوردی آسیا اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن داراب زاده و حسین کیهانی در رده سنی جوانان و در ترکیب تیم چهار نفره کشورمان به این مسابقات که دهم اسفند و در دوحه قطر برگزار می شود اعزام خواهند شد.

 

داراب زاده قهرمان مسابقات دو روستاییان است و کیهانی نیز دارای دو مدال طلای المپیاد است که در انتخابی تیم ملی نیز مقامهای اول و چهارم را کسب کردند.

 

علاوه بر تیم ملی جوانان، تیمهای ملی بزرگسالان آقایان و تیم ملی بزرگسالان و جوانان بانوان نیز در این مسابقات حضور پیدا خواهند کرد و آخرین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی صحرانوردی نیز از امروز آغاز و تا پیش از اعزام به رقابت ها دنبال خواهد شد.

کد مطلب 824277

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