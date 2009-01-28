ایران به پاکستان نفت کوره می فروشد

فرید عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مقامات پاکستان برای تامین نیازهای نیروگاه های خود تمایل خود را برای خرید نفت کوره از ایران اعلام کرده اند، گفت: در این رابطه تاکنون حجم و مقادیر مورد نیاز طرف پاکستانی مشخص شده است که در صورت نهایی شدن مذاکرت صادرات نفت کوره به این کشور آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر این که در حال حاضر کشور با مازاد تولید نفت کوره مواجه است، تبیین کرد: به عنوان یک کشور همسایه این آمادگی را داریم که نفت کوره مورد نیاز را در اختیار پاکستان قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش با تاکید بر این موضوع که صادرات نفت کوره به پاکستان بر اساس قیمتهای روز دنیا انجام می گیرد، اظهار کرد: نمی توان برای فروش نفت کوره یک قیمت واحد و مشخصی را تعیین کرد.

عامری در مورد راه اندازی طرح فروش اینترنتی سوخت در کشور، توضیح داد: تاکنون این طرح در 2 استان قم و قزوین عملیاتی شده است و در صورت استمرار نتایج آن، کل کشور را تحت پوشش این طرح قرار خواهیم داد.

وی در ادامه با یادآوری این موضوع که با شروع فصل زمستان وافزایش مصرف فرآورده های نفتی روزانه به طور متوسط 265 میلیون لیتر سوخت مایع در کشور توزیع می شود، اظهار کرد: 65 درصد این میزان فرآورده از طریق خط لوله، 10 درصد توسط ناوگان ریلی، 20 درصد توسط ناوگان نفتکش های جاده پیما و 5 درصد توسط ناوگان دریایی سوخت در کشور توزیع می شود.

این مقام مسئول در شرکت ملی پالایش و پخش با بیان اینکه هم اکنون انتقال و توزیع فرآورده های نفتی از انبارها تا مبادی مصرف تماما توسط نفتکش های جاده پیما انجام می گیرد، بیان کرد: با ورود یک هزار دستگاه تانکر جدید عمر ناوگان شرکت ملی پخش به کمتر از 8 سال کاهش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: در طرح افزایش یک هزار دستگاهی نفتکش های شرکت ملی پخش در راستای سیاستهای اصل 44 تسهیلاتی با کارمزد 8 درصد به شرکت های خصوصی ارائه شده است.