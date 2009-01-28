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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۱۴

در دور دوم سفرهای استانی ؛

رئیس جمهور دقایقی پیش وارد کرمانشاه شد

رئیس جمهور دقایقی پیش وارد کرمانشاه شد

رئیس جمهور در دور دوم سفرهای استانی خود دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی شهید اشرفی استان کرمانشاه شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمانشاه، رئیس جمهور در پنجاه و یکمین سفر خود از سفرهای استانی، دقایقی پیش وارد فرودگاه کرمانشاه شد و مورد استقبال امام جمعه، استاندار و مقامات لشکری و کشوری این استان قرار گرفت.

دکتر احمدی نژاد قرار است پس از انجام مراسم استقبال رسمی در جمع مردم این استان به ایراد سخن بپردازد.

بازدید از چند پروژه عمرانی مصوب دور اول سفرهای استانی هیئت دولت به این استان، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، بازدید از یک روستای محروم و همچنین شرکت در جلسات کارگروه های تخصصی با حضور وزرای مربوطه و مسئولان استان از مهمترین برنامه های روز اول رئیس جمهور در این سفر دو روزه است.

رئیس جمهور همچنین قرار است در دومین روز از سفر به استان کرمانشاه با علما و روحانیون این استان و مردم به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کند.

شرکت در جلسه هیئت دولت و حضور در جمع خبرنگاران جهت تشریح مصوبات دور دوم جلسه هیئت وزیران از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر به شمار می رود.

کد مطلب 824288

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