ملت عراق بايد بر ضرورت واگذاري كامل حاكميت از اشغالگران به عراقي ها پافشاري كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد البراك عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در گفتگو با عكاظ عربستان گفت: انديشه آتش بس با مقتدي صدر از سه روز پيش مطرح بود اما پاسخ آمريكايي ها به اين طرح بسيار دير صورت گرفت، آنها مي گفتند ما در صدد بررسي اين موضوع هستيم به هر حال موافقت با اين پيشنهادها انجام شد و اعضاي شوراي انتقالي نيز تمايل شديد داشتند كه اين موضوع از راه مسالمت آميز حل و فصل شود.

وي با بيان اينكه اجراي اين توافقنامه از سوي مقتدي صدر آغاز شد و شبه نظاميان وي از شهرنجف عقب نشيني را آغاز كردند، گفت: اعضاي شوراي حكومت انتقالي روز گذشته به نجف رفتند تا هتك حرمت حرم امام علي (ع) را محكوم كنند.

وي افزود: شوراي حكومت انتقالي اين روزها بر ضرورت اينكه ملت عراق اصرار به گرفتن حاكميت كامل از اشغالگران كنند، تاكيد مي كند.

البراك تصريح كرد: ما خواستار حاكميت كامل هستيم وحتي در توافقات امضا شده با حكومت ائتلاف بر روي اين موضوع تاكيد شده است.

وي گفت:حكومت آينده چگونه مي تواند از حاكميت كامل برخوردار باشد وقتي نتواند بر نيروهاي خارجي مسلط باشد.

البراك با اشاره شكنجه اسراي عراقي بدست نظاميان اشغالگر آمريكايي اظهار داشت: بسيار از جنايات نظامي بر ضد ملت عراق صورت گرفته و ما نتوانسته ايم حرف بزنيم زيرا ما تحت اشغال هسيتم اما پس از دريافت حاكميت قطعا تداوم چنين وضعي غير ممكن خواهد بود، تداوم نقض حقوق عراقي ها حالت مقاومت بر ضد نيروهاي ائتلاف را ايجاد مي كند.

به گفته وي، دستگاه قضائي عراق بايد بتواند در مجازات عوامل نقض حقوق عراقي ها و جلوگيري از تكرار آنچه در ابوغريب به وجود آمد، نقش داشته باشد.

وي درباره اعتراض اعضاي شوراي حكومت انتقالي به پيش نويس قطعنامه جديد آمريكا درباره عراق گفت: اين قطعنامه نياز به اصلاح دارد شوراي انتقالي خواهان حاكميت كامل است و مخالف هرگونه مصونيت نظاميان بيگانه است.

عضو شوراي حكومت انتقالي افزود: ماخواهان آن هستيم كه صندوق توسعه عراق تحت كنترل عراقي ها باشد و حكومت بر تمام منابع مالي و درآمدها سيطره داشته باشد و مخالف با سيطره سازمان ملل و ديگران بر عراق هستيم زيرا اين موضوع را نوعي از قيموميت و بازگشت به زمان پس از جنگ جهاني اول مي دانيم

