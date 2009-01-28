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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

در جلسه سنا عنوان شد؛

نگرانی گیتس از نقش پر رنگ ایران در آمریکای لاتین

نگرانی گیتس از نقش پر رنگ ایران در آمریکای لاتین

رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از نقش و حضور پر رنگ ایران در آمریکای لاتین به عنوان حیات خلوت واشنگتن ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گیتس که در سنای آمریکا توضیحاتی ارائه می داد، افزود: صادقانه بگویم من نگران اقدامات خرابکارانه ای هستم که ایران در حال حاضر در حال انجام آنها در آمریکای لاتین است.

وی بدون اینکه به همکار یهای اقتصادی ایران با کشور های منطقه اشاره داشته باشد، اضافه کرد: ایران اخیراً با باز کردن چندین دفتر منطقه ای در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت می کند.

به قدرت رسیدن رهبران چپ و ضد امپریالیستی در چند کشور آمریکای لاتین در یکی دو سال اخیر نگرانی هایی را از سوی آمریکا در خصوص محدود شدن حوزه نفوذ آن و تحدید مرزهای امنیتی این کشور بوجود آورده است.

گرایش های ضد آمریکایی هوگو چاور رئیس جمهوری ونزوئلا، اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی، دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه، روابط سرد چندین دهه کوبا با آمریکا و همچنین انتقاد رهبران برخی از کشورهایی این منطقه از سیاست های آمریکا، سبب گردیده است تا واشنگتن از بابت از دست دادن حوزه های نفوذ منطقه ای خود ابراز نگرانی بکند.

کد مطلب 824291

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