افزایش بازدیدکنندگان متخصص / ابراز رضایت شرکتهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی چاپ و بسته بندی و ماشین آلات با حضور رؤسای اتحادیه‌های چاپ و اعضای شرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه پانزدهم صنعت چاپ برگزار شد.

در این همایش که در تالار کنفرانش شماره یک نمایشگاه برگزار شد مهندس ظریف و کامبیز خالقی‌زاده از اعضای شرکت ایران روتایتو به معرفی جدیدترین دستگاهها و دستاوردهای شرکت هایدلبرگ آلمان در مراحل پیش از چاپ، در طول چاپ، بعد از چاپ و همچنین مدیریت پروژه‌های صنعت چاپ پرداختند.

در بخشی دیگر از همایش خالقی‌زاده به فاکتورهای تاثیرگذار در مدیریت صادرات صنعت چاپ پرداخت واذعان کرد: بهترین شیوه صادرات درعرصه چاپ بر پایه ارتباط و بازاریابی شبکه‌ای استوار است.

افزایش 10 درصدی شرکت کنندگان حاکی از موفقیت نمایشگاه بود

علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران با بیان اینکه ما از وضعیت نمایشگاه راضی هستیم گفت: نمایشگاه امسال بهتر از نمایشگاه سال قبل برگزار شد و افزایش ده درصدی شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده موفقیت نمایشگاه امسال بود. در کل این نمایشگاه از نظرهای گوناگون از جمله نظرسنجیها و آمار کیفیت و کمیت نسبت به دوره‌های پیشین برتری داشت.

وی با بیان اینکه نمایشگاه با گذشت زمان بازدیدکنندگان بیشتری نسبت به روز افتتاحیه داشته افزود: با آنکه بازدیدکنندگان این قبیل نمایشگاهها اغلب به طور تخصصی فعالیت می‌کنند اما مراجعان عمومی نیز به نمایشگاه آمدند که این نشان از اهمیت چاپ نزد مردم دارد هر چند که نمی‌توان انتظار داشت که بازدیدکنندگان این نمایشگاه به گستردگی نمایشگاه کتاب باشد.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران زمان برگزاری نمایشگاه را نامناسب خواند و خاطرنشان کرد: ما سه سال است پیشنهاد می‌کنیم که نمایشگاه در شهریورماه برگزار شود و امیدواریم که برای سال آینده با پیشنهاد ما موافقت شود.

صنعت چاپ ایران رو به ترقی است

رائول آرساد مسئول غرفه شرکت "آراپک" سوئد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازدید کنندگان مطالبی درباره آخرین دستاوردهای صنعت چاپ و دستگاههای جدید از ما می پرسند که نشان می دهد صنعت این کشور پیشرفت زیادی کرده است به نظر من نمایشگاهها چاپ ایران شبیه اروپاست.

رائول همچنین با اشاره به تبلیغات منفی کشورهای غربی علیه ایران تصریح کرد: ایران مردم مهربان و مهمان‌نوازی دارد ما در چند روز حضورمان در ایران به جز آرامش وامنیت چیزی ندیدیم.

این شرکت‌کننده سوئدی تنها مشکل عمده نمایشگاه را سرویسهای بهداشتی خواند و افزود: وسایل نظافتی و بهداشتی این سرویس برای ما مناسب نیست.

حضور گسترده بازدیدکنندگان تخصصی

قاسم‌زاده مسئول غرفه شرکت صنایع بسته‌بندی شادمهر درباره افزایش بازدید کننده‌ها نسبت به دو روز اول سخن گفت و افزود: سوالهای بازدیدکنندگان نشان می داد برخلاف بازدیدکنندگان روزهای قبل که برای گردش آمده بودند متخصصان بیشتری امروز برای دیدار از نمایشگاه آمده‌اند.