امام جمعه وين : برنامه ريزي دقيق اقتصادي از اسراف جلوگيري مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، " حجت الاسلام عبدالحسين معزي " امام جمعه و رئيس مركز اسلامي وين در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته وين با اشاره به مباحث گذشته پيرامون " حق دارايي از رساله حقوق امام سجاد (ع ) اظهار داشت : حق دارايي آن است كه جز از راه حلال بدست نياوري و جز در راه حلال مصرف نكني ، زيرا دارايي داده خداست بايد در راه خدا بكار گرفته شده و از مصرف آن در راههاي نا صحيح خودداري كرد .



امام جمعه وين با اشاره به خطبه هاي هفته گذشته خاطر نشان كرد كه بر اساس آموزه هاي قرآني :

1- انسان جانشين خدا در روي زمين است .

2- اموال و دارايي ها همچون تمام موجودات در آسمان و زمين از آن خداست .

3- خداوند انسان را نماينده خود و نيز امانتدار نسبت به مال خود قرار داده است .

4- مالكيت مطلق نسبت به جهان هستي و هر چه در آن است از ان خداست و مالكيت انسان نسبت به اموال و دارايي ها كه به دست مي آورد ، مطلق نيست .

5- خداوند حد و مرزهايي تعيين نموده كه مومنان در زندگي بايد آن حد و مرزها را نگه دارند .



حجت الاسلام معزي در ادامه خطبه هاي نماز جمعه اظهار داشت : بر اساس اين آموزه هاي قرآني انسان بايد در چارچوب حقايق ياد شده در اموال و دارايي كه در اختيار دارد تصرف كرده و آن را هزينه نمايد .

وي با ابيان اين مطلب كه به تعبير ديگر انسان نمي تواند آزادانه در هر راه مشروع و نامشروع ، درست و نادرست دراموال خود تصرف كند ، افزود : انسان تنها مي تواند در حدودي كه خداوند به وي اجازه داده است اموال و دارايي خويش را بكار گرفته و مصرف نمايد .

رئيس مركز اسلامي وين همچنين با اشاره به اينكه قرآن چگونگي مصرف و هزينه كردن درست را نيز آموزش داده است ، خاطر نشان كرد : قرآن مي فرمايد ، بخوريد و بياشاميد اما اسراف نكنيد كه خدا اسرافكاران را دوست ندارد .

حجت الاسلام معزي با استناد به سخنان حضرت علي ( ع ) اظهار داشت : امام علي ( ع ) معتقد بودند كه هر چه از حد ميانه روي و صرفه جويي بگذرد ، اسراف است .

امام جمعه وين با بيان اين مطلب كه بر هر مسلماني واجب است كه احكام و قوانين ديني و مسائل شرعي را فرا بگيرد ، گفت : يكي ديگر از مسائل حائز اهميت مسئله برنامه ريزي دقيق در امور اقتصادي فردي و اجتماعي است .