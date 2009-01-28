هیلاری کلینتون از اشتیاق آمریکا برای مذاکره با ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز،"هیلاری کلینتون" دراین سخنان به نوعی حمایت خود از سخنان روز گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر آمادگی واشنگتن برای مذاکره با تهران حمایت کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با ترسیم یک برنامه جاه طلبانه برای سیاست خارجی آمریکا از امکان مذاکره مستقیم واشنگتن با پیونگ یانگ نیز خبر داد و گفت : رابطه ما با چین در دوره ریاست جمهوری بوش تحت تاثیر فعالیت های اقتصادی قرار گرفته بود.

کلینتون درادامه با اشاره به سخنان روزگذشته باراک اوباما مبنی براشتیاق کاخ سفید برای مذاکره با ایران گفت: اکنون ایران فرصتی مناسب برای تعامل با جامعه جهانی دارد.

بر اساس این گزارش، باراک اوباما در مصاحبه با شبکه العربیه بر گفته های پیشین خود مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران تاکید کرد.

به گزارش مهر، گویا کاخ سفید قصد دارد به توصیه کارشناسان این کشور عمل کرده و برای رهایی از باتلاق خود ساخته عراق و برقراری صلح در خاورمیانه دست کمک به سوی ایران دراز کند.