30 روستای دلفان از بیسوادی پاکسازی شدند

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان دلفان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 10 هزار نفر در گروه سنی 30 تا 50 سال در شهرستان دلفان بیسواد هستند.

امیرعباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دلفان اظهار داشت: همچنین در حال حاضر در رده سنی 10 تا 29 سال نیز بالای 97 درصد باسواد هستند که مابقی تا پایان سالجاری باسواد خواهند شد.

وی با تشریح برخی از علل وضعیت کنونی بیسوادی در شهرستان دلفان، خاطر نشان کرد: پراکندگی و تعداد زیاد روستاها، وضعیت جغرافیایی برخی از روستا، کمبود آموزشیار بومی، فرهنگ مردم منطقه و صع العبور بودن روستاهای این شهرستان از جمله عوامل موثر در نرخ بالای بیسوادی در شهرستان دلفان است.

این مسئول ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در این زمینه در سطح شهرستان، یادآور شد: در حال حاضر بیشتر بیسوادان این شهرستان را زنان تشکیل می دهند.

کاظمی با اشاره به کمبود نیروهای آموزشیار در دلفان، ادامه داد: در صورت افزایش تعداد آموزشیاران مردم برنامه پاکسازی بسیاری از روستاهای شهرستان عملی خواهد شد.