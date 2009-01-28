آثار تجسمی فجرآفرینان در صبا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجرآفرینان عصر دیروز با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، عباس خامهیار معاون پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد، محمدحسین زارع رئیس ستاد دهه فجر و هنرمندانی چون حبیبالله صادقی، مجتبی آقایی، غلامعلی طاهری، محبوبه پلنگی و... در موسسه صبا برگزار شد.
در این مراسم دهقان با تقدیر از هنرمندان فجرآفرین گفت: ملت ایران این توفیق را دارند که در سایه 30 سال حاکمیت انقلاب بخش اعظم اهداف انقلاب را در زمینههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی محقق کند تا در دنیا این نظام را الگو معرفی کنند. درود میفرستیم به روح پاک امام خمینی (ره) و شهدا که نهال انقلاب را با خون خود آبیاری کردند تا ما از میوههای آن بهرهمند شویم.
وی ادامه داد: هنرمندان ما نیز از اولین روزهای انقلاب به صحنه آمدند و با عشق و حس مسئولیت در صحنههای مختلف حاضر شدند. امروز به خاصه هنرمندان تجسمی پا به عرصه گذاشته و یک آئینه تمامنما از ارزشهای انقلاب را به تصویر درآوردهاند. این نمایشگاه پیام انقلاب را برای نسلهایی که زیادهخواهی، طغیان و فزونخواهیهای نظام سلطه را ندیدند تصویر کرده است.
نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجرآفرینان با 384 اثر نقاشی، تصویرسازی، پوستر، عکاسی، آثار حجم و هنر جدید در صبا برپا شده است. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون صادقی، مصطفی گودرزی، احمد خلیلی، کاظم چلیپا، احمد خلیلیفرد و غلامعلی طاهری در بخش نقاشی و ابراهیم حقیقی، امرالله فرهادی، مهدی سپهر و...در بخش پوستر به نمایش درآمده است.
هنرمندانی چون کورش گلناری و فرزین هدایتزاده نیز در بخش آثار حجمی این جشنواره به ارائه اثر پرداختهاند. همچنین در بخش جنبی نخستین جشنواره هنرهای تجسمی فجرآفرینان کارگاه آموزشی با موضوع طراحی گرافیک و نقاشی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه شاهد برپا خواهد شد.
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