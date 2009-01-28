کنگره سراسری شعر عاشورایی در الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، جشنواره سراسری شعر عاشورایی تحت عنوان "حنجره های سرخ" با پیام وزیر ارشاد و حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از مراجع تقلید آغاز شد تا این بار گزارش مهر از بی توجهی مسئولان در جشنواره سراسری "شعر ایوار" نتیجه بخشد و دیگر جای خالی هیچ کدام از مسئولین در میان شعرا خالی نباشد.

در نخستین کنگره سراسری شعر عاشورایی "حنجره های سرخ" نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، امام جمعه شهرستان الیگودرز، فرماندار این شهرستان، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مدیران ادارت ارشاد شهرستانهای خرم آباد، ازنا و الیگودرز و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی لرستان حضور داشتند.

آیت الله صافی گلپایگانی: شکر نعمت یک شاعر سرودن اشعار معرفت بخش و کسب فضائل است

به گزارش مهر در ادامه این مراسم پیام حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به کنگره سراسری شعر عاشورایی قرائت شد که در بخشی از این پیام چنین آمده است: قریحه و ذوق شعر و شاعری در وجود بشر که مشتمل بر عجائب و دلایل و آیات بسیار است از نشانه های شگفت انگیز عالم خلقت و علائم غیب وجود انسان و بعد معنوی و روحی اوست و این نعمت الهی را هر کس دارا باشد باید شکر آن را بجا آورد و شکر آن سرودن اشعار معرفت بخش و بیان حقایق و هدایت خلق به نیکی و کسب فضائل است، خصوصا در رشته الهیات و توصیف عالم طبیعت که هر صنف و نوع از انواع بیشمار آن آیات قدرت و علم و حکمت خداوند متعال است و اگر بشر عمر دنیا را داشته باشد و بخواهد پیرامون آنها سخن بگوید و شعر و قصیده بسراید خود را ناتوان در برابر اقیانوس ها و جهان هایی بی پایان می بیند.

حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی با تاکید بر اینکه سرودن اشعار بیدارساز و هشیارده و هم مدایح و مناقب رسول اکرم (ص) و ائمه طاهرین ظهور این قریحه و نعمت ذوق و شکر آن نعمت است، افزود: شاعر باید مستعد باشد و با خدمات شعری و ادبی جامعه را آگاه و بسوی ترقی و رسیدن به مکارم انسانیت هدایت نماید.

این مرجع شیعیان یا یادآوری اینکه بسا یک شعر بامعنی "حرکت آفرین" شود که طی اعصار و ادوار مردم از خواندن و شنیدن آن بهره مند گردند چنانکه اشعار مبتذل بسا در دراز مدت و تا زمانهای دور آثار سوء آن در نفوس مردم باقی بماند و افراد بسیار را گمراه سازد، ادامه داد: از جمله موضوعاتی که شعرا عرب و عجم فصاحت و بلاغت و قوت طبع و حسن سلیقه و جودت قریحه و هنر ادبی خود را در حدی بالا در آن نشان داده اند مدایحی است که در مدح و منقبت حضرت رسول اکرم(ص) سروده اند.

در بخش دیگری از پیام حضرت آیت الله صافی گلپایگانی تاکید شده است: ما نمی توانیم و نمی خواهیم در توصیف و ارزش بالای این اشعار در اینجا چیزی بنگاریم چون با زبان قابل توصیف نیست و ضمیر روشن و ذوق و احساس اشخاص حسب مراتبی که دارند جمال و کمال این اشعار و رسالت و فائده آن را در خدمت به بشریت و هدایت جامعه و پرورش افکار و سوق مردم به حقایق و آگاهی و بیداری و عزت نفس و شجاعت و فضیلت درک می نماید.

ایشان با تاکید بر اینکه خواندن و شنیدن این اشعار و درک نکات بدیع و ادبی و معرفت بخش آنها یکی از لذیذ ترین لذائذ روحی است، بیان داشت: از جمله این اشعار ، اشعار عاشورایی است که به حق قدرت قریحه بشر و نمونه ممتاز او از عوالم مجاز و صورت به عوالم معنی و حقیقت است.

این مرجع تقلید در ادامه پیام خود تاکید کرده است: این موقعیت انسانی باید شناخته شود و این اندیشه های تابناک باید همیشه نقل مجالس و زینت بخش محافل و دستمایه گویندگان و وعاظ و مربیان و معلمان جامعه باشد.

حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در پیام خود یادآور شده است که: باید مجالس شعر عاشورایی در نهایت قداست و منزه از غناخوانی و با رعایت سایر ضوابط شرعی باشد و اشعاری هم که خوانده می شود طبق کتب مقتل معتبر و سازنده و هدایت بخش باشد.

وزیر ارشاد: رمز توجه شاعران به شعر عاشورایی در پیام عاشورا نهفته است

به گزارش مهر، وزیر ارشاد در پیامی به کنگره سراسری شعر عاشورایی "حنجره های سرخ"، اظهار داشت: نقش شعر در انتقال پیامها و مفاهیم ژرف الهی و انسانی بر کسی پوشیده نیست و در این میان شعر فارسی به عنوان میراثی گرانبها و ذخیره ای ملی جایگاه ویژه ای در کشور ما دارد.

محمدحسین صفار هرندی یادآور شد: پیشینه و عمق شعر فارسی و پیوند آن با فرهنگ دینی و اسلامی و اظهار ارادتی که از ابتدا تاکنون به محضر رسول خدا (ص) و ائمه اظهار داشته است بر اهمیت، اثرگذاری، ماندگاری و مردمی بودن آن افزوده است.

وی با بیان اینکه توجه شاعران از گذشته تاکنون به کشتی نجات امت، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از جایگاه ویژه ای برخوردار است، عنوان کرد: رمز این توجه و پیوند در این نکته نهفته است که پیام عاشورا، پیامی ابدی و ماندگار و مربوط به همه زمان ها و مکانهاست و شعر و شاعران فارسی زبان از راه تحکیم رابطه با این واقعه انسان ساز، بر غنا و جاودانگی خود مهر تایید زده اند.

وزیر ارشاد با اشاره به برگزاری نخستین کنگره سراسری شعر عاشورایی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، یادآور شد: توجه به زوایای گوناگون حماسه عاشورا در شعر شاعران جوان و بهره گیری از نگاه پیشکسوتان شعر و شاعری در این کنگره توصیه می شود.

900 شعر از 28 استان کشور به دبیرخانه کنگره رسید

مدیر کل اداره ارشاد لرستان نیز در حاشیه این کنگره به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فراخوان جشنواره سراسری شعر عاشورایی تحت عنوان "حنجره های سرخ" بیش از 900 شعر از 276 شاعر از 28 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

سید عارف علوی با تشریح مراحل گزینش اشعار برتر، عنوان کرد: در مجموع داوری ها، اشعار 28 شاعر از 16 استان کشور به مرحله نهایی کنگره راه یافتند.

وی با بیان اینکه این گنگره سراسری در مدت دو روز و با شعرخوانی شعرا ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: جشنواره سراسری شعر "حنجره های سرخ" با هدف گرامیداشت و تبیین اهداف قیام حسینی و اظهار ارادت به محضر حضرت اباعبدالله الحسین و همچنین با محوریت اشعار عاشورایی برگزار می شود.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به شعر به ویژه شعر دینی، توجه جدی به شهرستان ها برای برگزاری جشنواره ها و همایش های سراسری را یکی از برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

مدیرکل ارشاد لرستان با تاکید بر اینکه خبرگزاری مهر در اطلاع رسانی جشنواره شعر ایوار خوب عمل کرد، افزود: حساسیت این خبرگزاری بر ضرورت حضور مسئولان موجب تحرک بیشتر در دعوت از مسئولین استانی و گرفتن پیام از وزیر در این کنگره سراسری شد.