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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۵۳

يك مسئول بخشداري كلاردشت در گفتگو با "مهر":

زلزله در كلاردشت خسارات جاني نداشته است

يك مسئول در بخشداري كلاردشت گفت: خوشبختانه زلزله روز گذشته هيچ گونه خسارات جاني در منطقه كلاردشت به همراه نداشته است.

وي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري " مهر" افزود: حدود 6 در صد خانه هاي اين منطقه دچار ترك خوردگي شده اند ، اما تخريب جدي و سنگيني به ساختمانها وارد نشده است.

اين مسئول در بخشداري كلاردشت گفت: در حال حاضر ستادي در بخشداري تشكيل شده و اوضاع را زير نظر دارد.

وي در خصوص خانه هاي آسيب ديده گفت : اغلب خانه هايي كه ترك برداشته اند داراي بافت فديمي بوده اند و به همين خاطر ساكنان اين ساختمانها براي امنيت جاني شب را خارج از منزل سپري كرده اند.

اين مسئول از فعاليت چند اكيپ امداد رسان در منطقه كلاردشت خبر داد و گفت : در حال حاضر براي روشن شدن ميزان دقيق خسارت افرادي در سطح شهر مشغول آمارگيري از وضعيت منطقه هستند.

وي تاكيد كرد: هم اكنون اوضاع منطقه كلاردشت عادي بوده و هيچ گونه نگراني و خطري متوجه مردم منطقه نيست.

اين مسئول در ارتباط با تكرار وقوع زلزله در منطقه كلاردشت گفت : بعد از زلزله روز گذشته تا كنون فقط چند پس لرزه خفيف را در منطقه كلاردشت داشته ايم. 

کد مطلب 82432

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