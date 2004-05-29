زلزله در كلاردشت خسارات جاني نداشته است

وي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري " مهر" افزود: حدود 6 در صد خانه هاي اين منطقه دچار ترك خوردگي شده اند ، اما تخريب جدي و سنگيني به ساختمانها وارد نشده است.

اين مسئول در بخشداري كلاردشت گفت: در حال حاضر ستادي در بخشداري تشكيل شده و اوضاع را زير نظر دارد.

وي در خصوص خانه هاي آسيب ديده گفت : اغلب خانه هايي كه ترك برداشته اند داراي بافت فديمي بوده اند و به همين خاطر ساكنان اين ساختمانها براي امنيت جاني شب را خارج از منزل سپري كرده اند.

اين مسئول از فعاليت چند اكيپ امداد رسان در منطقه كلاردشت خبر داد و گفت : در حال حاضر براي روشن شدن ميزان دقيق خسارت افرادي در سطح شهر مشغول آمارگيري از وضعيت منطقه هستند.

وي تاكيد كرد: هم اكنون اوضاع منطقه كلاردشت عادي بوده و هيچ گونه نگراني و خطري متوجه مردم منطقه نيست.

اين مسئول در ارتباط با تكرار وقوع زلزله در منطقه كلاردشت گفت : بعد از زلزله روز گذشته تا كنون فقط چند پس لرزه خفيف را در منطقه كلاردشت داشته ايم.