روسیه اعزام نیرو به افغانستان را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دیمیتری روگوزین" در جمع خبرنگاران گفت:" ما در افغانستان بوده ایم و آن را دوست نداشتیم. بنابراین بازگشت به آنجا اقدامی احمقانه است."

وی افزود: روسیه در پروژه هایی که حتی ممکن است به طور غیرمستقیم به اقدام نظامی آن در افغانستان بینجامد، شرکت نخواهد کرد.

به گفته روگوزین، کمک روسیه به ایساف ( نیروهای بین المللی برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان) تنها به شکل انتقال محموله های غیرنظامی از طریق خاک روسیه خواهد بود. این نهایت کاری است که روسیه می تواند هم اکنون انجام دهد.

نماینده روسیه در ناتو همچنین از "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواست تا در برنامه های کشورش برای استقرار سپر موشکی در اروپا بازنگری کند.

روگوزین این سیستم دفاعی موشکی را پر هزینه و بی تاثیر دانست.

وی همچنین از تصمیم اوباما برای عقب نشنی از عراق و جنگ با تهدیدات واقعی از جمله تروریسم در منطقه و افغانستان استقبال کرد و از آمادگی کشورش برای ازسرگیری روابط با ناتو خبر داد.

