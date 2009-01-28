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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

وزیر خارجه ونزوئلا :

واشنگتن برای عادی سازی روابط با کاراکاس باید انتظار بکشد

واشنگتن برای عادی سازی روابط با کاراکاس باید انتظار بکشد

وزیر خارجه ونزوئلا با اشاره به تنش چند ماه اخیر کشورش با آمریکا گفت که برای عادی شدن این روابط واشنگتن باید منتظر بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نیکلاس مادورو" وزیرخارجه ونزوئلا همچنین اعلام کردکه این کشور فعلاً به سفیر آمریکا که سال گذشته از سوی هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور اخراج شده اجازه بازگشت نخواهد داد.

هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا درماه سپتامبر سال گذشته "پاتریک دودی" سفیر آمریکا درکاراکاس را به اتهام دخالت در امور داخلی کشورش با بولیوی اخراج کرد که این مسئله خیلی زود از سوی آمریکا تلافی شد.

وی روز گذشته اضافه کرد که عادی سازی روابط بین کاراکاس و واشنگتن احتمالاً تا مدتی طول خواهد کشید.

مادورو افزود: احتمالاً هر گامی در رابطه با اعزام مجدد سفیر آمریکا به ونزوئلا نیاز به زمان دارد.

کد مطلب 824338

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