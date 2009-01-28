تولید داروهای هوشمند در کشور / موفقیت محققان در تولید پلیمر رادار گریز

مصطفی رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین دستاورد این دانشگاه را در زمینه انتقال دارو Drug Delivery ذکر کرد و گفت: داروهای برخی از بیماریها مانند سرطان علاوه بر مبارزه علیه عامل بیماری زا، مشکلات دیگری را ایجاد می کنند.

وی افزود: بیمارانی که مبتلا به سرطان هستند برای از بین بردن سلولهای سرطانی نیاز به شیمی درمانی دارند که این امر باعث می شود کلیه سلولهای مفید و غیر مفید از بین برود ولی با استفاده از داروهای هوشمند می توان تنها سلولهای سرطانی را از بین برد.

رحیم زاده با اشاره به اینکه داروهای هوشمند تنها برای اهداف خاصی طراحی و تولید می شوند، اظهار داشت: پژوهشگران این دانشگاه موفق به تولید داروهای هوشمند شدند که قادر است دارو را دقیقا به نقطه هدف برساند. با این روش علاوه بر اینکه از عوارض جانبی داروها کاسته می شود، می توان با میزان و دوز کمتر دارو به نتایج مطلوب و مورد نظر رسید.

این محقق به کاربردهای این دارو اشاره و اضافه کرد: این دارو برای درمان انواع بیماریهای انسانی کاربرد دارد ضمن آنکه می توان به عنوان انتقال سموم آفات نباتی در امور کشاورزی از آن استفاده کرد.

وی در این باره توضیح داد: با استفاده از این شیوه می توان سموم را به نقطه مورد نظر رساند. این امر باعث می شود که از ورود مواد آلاینده به محیط زیست جلوگیری کرد.

تولید پلیمر رادار گریز

رحیم زاده به فعالیتهای این دانشگاه در زمینه پلیمرهای اشاره کرد و به مهر گفت: در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل آزمایشگاه پلیمر تاسیس شده است که در زمینه پلیمرهای "هادی" فعالیتهای علمی زیادی انجام شده است که حاصل این فعالیتها انتشار مقالات علمی و تولید بیش از 20 نوع محصول در این زمینه است.

وی به تولیدات علمی این آزمایشگاه اشاره کرد و از تولید پلیمرهای رادار گریز خبر داد و گفت: محققان موفق به تولید پلیمرهایی شدند که رادارها قادر به تشخیص و ردیابی آنها نیستند.