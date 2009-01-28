د‌کتر علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با زنده و پویا نگاه داشتن اندیشه های دینی امام راحل گفت: یکی از راههای توجه به اندیشه های دینی امام آموزش و پرورش و آموزش عالی است که باید به افکار و آثار امام بیشتر پرداخته شود، البته مقداری توجه به آثار امام وجود دارد اما کافی نیست.

مسئولان نظام باید همواره به آثار امام مراجعه کنند

وی افزود: اعتقاد دارم خود مسئولان نظام باید همواره به آثار امام مراجعه کنند و مطالعه آثار امام را در دستور کار خود داشته باشند یعنی مطالعات آثار امام کار مستمر برای آنها باشد. فکر نکنند که قبلا حرفهای امام را شنیده ایم و برخی از آثار را مطالعه کردیم بنابراین نیازی نداریم بلکه باید برنامه منظمی برای مطالعه این آثار و در نتیجه تعمق درباره اندیشه های دینی بنیانگذار انقلاب داشته باشیم.

مدیر انتشارات صدرا گفت: با توجه به تأکید امام خمینی(ره) به مطالعه آثار استاد مطهری، این امر نوعی زنده کردن و توجه کردن به اندیشه های امام خواهد بود زیرا این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان نباید این طور فکرکنند که ما بیست سال پیش آثار امام را مطالعه کرده ایم بنابراین نیاز نداریم تصریح کرد این مطالعات یا به طور کامل صورت نگرفته و یا باید تکرار شود.

دکتر مطهری در رابطه با مسئولیت نهادها و دستگاههای فرهنگی برای ترویج و زنده نگاه داشتن اندیشه های دینی امام خمینی (ره) یادآور شد: هر دستگاهی متناسب با امکانات خود می تواند به این امر بپردازد.

صدا وسیما افکار و اندیشه های امام را در قالب سریال ترویج کند

نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: صدا وسیما افکار و اندیشه های امام را در قالب سریال ترویج کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب داستان و کتاب، سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری این سازمان به شکل کتاب، تئاتر، نمایشنامه و داستان می توانند ارائه کنند.

وی همچنین خواستار استفاده مناسب از مناسبتها شد و استدلال کرد که همواره در زمان مناسبتها توجه بیشتری به آن مناسبت صورت گرفته و اگر در هم مناسبتی افکار و نظرات امام درباره آن مناسبت را منتشر کنیم به علت آمادگی اذهان تأثیر آن نیز افزایش خواهد یافت.