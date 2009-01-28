کاش 5 درصدبودجه والیبال ایستاده رابه نشسته ها بدهند/ مسئولان بی توجهند

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: در حال حاضر تفاوت فاحشی را بین سرمایه گذاری در بخش والیبال ایستاده و والیبال نشسته شاهد هستیم. به نظر من تیم ها به جای اینکه دو میلیارد تومان در والیبال ایستاده سرمایه گذاری کنند می توانند با 100 میلیون تومان، حتی به لحاظ تبلیغاتی هم منفعت بیشتری ببرند.

وی افزود: به هر حال والیبال نشسته ما جایگاه بین المللی دارد و عنوان قهرمانی جهان و پارالمپیک را یدک می کشد. بهتر است توجه بیشتری به این رشته که برای ورزش کشورمان آبروداری کرده از خودمان نشان دهیم.

سرمربی تیم ذوب آهن در ادامه تصریح کرد: رقابت های لیگ امسال به طور کاملا حرفه ای برگزار می شود و تیم ها رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند. یکی از قوانین خوبی که در رقابت های امسال شاهد اجرای آن هستیم این است که هیچ تیمی حق ندارد بیش از سه ملی پوش در اختیار داشته باشد که این امر به همسطح سازی تیم ها کمک می کند.

سرمربی تیم والیبال نشسته کشورمان در ادامه با اشاره به تورنمنت های پیش رو افزود: مهر ماه سال آینده دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را در پیش داریم ضمن اینکه آبان ماه میزبان مسابقات جوانان جهان در تهران خواهیم بود. تیم والیبال نشسته کشورمان در رقابت های جهانی که تیرماه سال 89 در کلرادو آمریکا برگزار می شود هم شرکت خواهد کرد.

رضایی در پایان در خصوص حضور باشگاه های ایرانی در تورنمنت های بین المللی گفت: مصری ها به عنوان میهمان ویژه از ما دعوت به عمل آورده اند که در مسابقات عرب - آفریقا شرکت کنیم که ما یکی از باشگاه های خود را به این مسابقات اعزام می کنیم. ضمنا تیم های قهرمان و نایب قهرمان لیگ کشورمان هم در مسابقات جام باشگاه های آسیا که مرداد ماه در کره جنوبی برگزار می شود شرکت می کنند. بوسنی هم از ما دعوت کرده که در تورنمنتی که هر ساله در این کشور برگزار می شود شرکت کنیم که یکی از باشگاه های داوطلب کشورمان را به این رقابت ها اعزام می کنیم تا از حیثیت والیبال نشسته ایران دفاع کند.