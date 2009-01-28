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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۳۰

یادآوری دوباره به مسئولان /

97 درصد مردم موافق 90 بودند/ تعامل با رسانه ها به صلاح ورزش است

97 درصد مردم موافق 90 بودند/ تعامل با رسانه ها به صلاح ورزش است

در شرایطی که برخی مسئولان ورزش قصد محدود کردن برنامه ورزشی 90 را داشتند، علاقمندان به ورزش و خصوصا فوتبال با رای 97 درصدی مثبت خود بر رویکرد این برنامه صحه گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که طی روزها و هفته های گذشته پیرامون برنامه تلویزیونی 90 روی داد و برخی مسئولان ورزش در تلاش برای محدود کردن این برنامه بودند، دوشنبه شب بار دیگر مردم با رای خود ثابت کردند این برنامه رویکرد مثبتی دارد و می تواند به فوتبال کمک کند.

علاقمندان به فوتبال که نشان داده اند درک و فهم بالایی از تحلیل رویدادهای ورزشی دارند، در پاسخ به سوال برنامه 90 که " با رویکرد برنامه 90 موفق هستید یا خیر ؟" 97 درصد پاسخ مثبت دادند و تنها 3 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش پاسخ منفی دادند.

برنامه 90 که در طول سالهای گذشته 113 برنامه خود را با مطرح کردن سوال و یا نظرسنجی برگزار کرده است،دوشنبه شب رکورد دریافت پیامک ها را هم شکست و بیش از 2 میلیون نفر در این نظرسنجی شرکت کردند تا حمایت مردمی از این برنامه مشخص شود.

به نظر می رسد تعامل مسئولان ورزش با رسانه ها بیش از هر چیز دیگر به صلاح ورزش است و بهتر آن است که برخی مسئولان ورزش بجای تقابل با رسانه ها و متهم کردن آنها به موضع گیریهای که واقعیت ندارد، در اندیشه تعامل باشند تا در سایه این تعامل ورزش کشور رو به جلو حرکت کند.

کد مطلب 824349

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