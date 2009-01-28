دستگیری گسترده شبکه های زیرزمینی توزیع و تکثیر آثار سینمایی

حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد جدی انتظامی و قضائی با تکثیر کنندگان غیر مجاز آثار سینمایی گفت: کاهش فعالیت تهیه و توزیع کنندگان غیر مجاز آثار سینمایی نشان می دهد که تا کنون برخوردها با چنین عواملی تاثیرگذار بوده است.

در سال گذشته کمیته ای تحت عنوان "کمیته اجرایی برخورد با عوامل تکثیر و توزیع غیر مجاز محصولان فرهنگی" در دادستانی کل کشور تشکیل شد تا گزارش اقدامات و فعالیتهای نهادهای مزبور در این خصوص به دادستانی کل گزارش شود تا ضمن ایجاد هماهنگی و تعامل در صورت قصور و تقصیر و عدم اجرای قانون پیگیریهای مقتضی معمول شود.

معاون دادستان تهران در امور زندانها نیز از برخورد با تعدادی از عوامل تکثیر غیر مجاز آثار سینمایی خبر داد و عنوان کرد: طی ماههای اخیر مواردی در خصوص تکثیر غیر مجاز آثار سینمایی گزارش شده که با شکایت افراد مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر به ابراز رضایت تهیه کنندگان سینمایی از روند برخوردها با توزیع کنندگان غیر مجاز آثار سینمایی اشاره کرد و افزود: در جلسات برگزار شده در دادستانی کل کشور صاحبان این صنوف از اقدامات قضایی و انتظامی اعمال شده ابراز رضایت کرده اند.

ذبحی همچنین درباره برخورد با تکثیرکنندگان سی دی های مستهجن و غیر اخلاقی نیز گفت: با تشکیل کمیته ویژه وهمچنین پیگیریهای قضایی باید اذعان داشت امروز اجازه فعالیت از شبکه های زیرزمینی فعالی در این خصوص اخذ شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور بر پیگیری مسئولان و همکاری بیشتر نهاد قضایی و انتظامی جهت شناسایی و برخورد با چنین عواملی تاکید کرد و گفت : علیرغم برخوردهای اعمال شده اما هنوز شبکه و باندهایی وجود دارند که به فعالیتهای غیر مجاز خود درباره تکثیر محصولات سینمایی ادامه می دهند که باید هر چه سریعتر نسبت به شناسایی و اعمال برخورد قانونی با آنان اقدام لازم صورت گیرد.