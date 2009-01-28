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۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۱

مواضع دیرهنگام ابومازن/

تل آویو خواهان صلح نیست / رهبران اسرائیل باید محاکمه شوند

تل آویو خواهان صلح نیست / رهبران اسرائیل باید محاکمه شوند

رئیس غیر قانونی تشکیلات خودگردان فلسطین در نخستین کنفرانس خبری خود پس از حملات 22 روزه رژیم صهیونیستی به غزه، طی موضعی دیرهنگام و منفعلانه اعلام کرد که این رژیم به هیچ وجه خواهان صلح نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "ابومازن" که دوره ریاست او بر تشکیلات خودگردان پایان یافته و هم اکنون به صورت غیر قانونی براین پست تکیه زده و در طول جنایات صهیونیستها در نوار غزه به هیچ وجه از هموطنان خود دفاع نکرد در ادامه برای کم کردن انتقادها ازخود گفت : دردیدار با "جرج مایکل" نماینده ویژه آمریکا درخاورمیانه بی میلی اسرائیل برای رسیدن به صلح درخاورمیانه را به اطلاع واشنگتن می رساند.

روزنامه هاآرتص با چاپ سخنان ابومازن که عصر روز گذشته در کرانه باختری انجام شده نوشت : رئیس تشکیلات خودگردان در ادامه اعلام کرد که از تلاشهای جهانی برای تعقیب قانونی رهبران اسرائیل به دلیل جنایت جهانی حمایت می کند.

ابومازن در ادامه با اشاره به کنوانسیون ژنو گفت : ما خواهان آن هستیم تا جهان برای یک بار عدالت را به ما نشان دهد. اسرائیل خواهان صلح نیست در غیر این صورت آنها این جنایات را انجام نمی دادند.

کد مطلب 824354

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