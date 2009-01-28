به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با نشریه بشری سازمان تبلیغات اسلامی شناسایی و معرفی هیئتهای مذهبی شاخص را از فعالیتهای پیش بینی شده برای این اداره عنوان کرد و یادآور شد: در این برنامه در هر منطقه ای ، هیئتهایی را که به تناسب امکانات و موقعیت آن محل و در مقایسه با هیئتهای همان منطقه کیفیت بالایی دارند ، شناسایی و به عنوان الگوی سایر هیئتها معرفی می شوند .

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در پی این شناسایی مسئولیت بیشتری بر عهده آنها گذاشته می‌شود تا از ظرفیتی که دارند حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

دیلمقانی تصریح کرد: نظر ما این است که این هیئتهای شاخص ، ملاکی بشوند برای ارزیابی رشد یا عدم رشد فعالیتهای مذهبی در این قالب و اینکه ما تا چه اندازه در اجرای برنامه ها و تأمین اهداف موفق بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه برای تعیین هئیتهای شاخص، استانداردهایی تعریف کرده ایم، افزود: این استانداردها را به صورت کمیت در آورده ایم تا هر منطقه براساس آمایش سرزمینی خود به ما اعلام کند، توانایی دستیابی به چه سطحی را دارد. اطلاعاتی که آنها به ما می دهند، به صورت یک عدد در می آید که امکان مقایسه وضعیت هر منطقه را نسبت به گذشته برای ما امکان پذیر می کند.

مدیر کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه ساماندهی نرم افزاری اطلاعات مربوط به هیئتها و تشکلهای دینی را از دیگر برنامه های این اداره عنوان کرد.

وی افزود: برنامه دیگر که البته از گذشته آغاز ولی امسال جدی شده و می خواهیم آن را گسترش دهیم، وبلاگ نویسی عاشورایی است، برای اجرای این برنامه از وبلاگ نویسان علاقمند دعوت کرده ایم مطالب خود را ارائه کنند.

دیلمقانی با تأکید بر اینکه وبلاگ نویسی طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است، گفت: اجرای این طرح و شناسایی وبلاگ نویسان عاشورایی هزینه زیادی برای ما نداشته و نتیجه مثبت آن جمع آوری مطالب شاخص این حوزه و شناسایی فعالان آن است .