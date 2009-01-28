علیرضا سجادپور درباره برپایی جشنواره فیلم فجر و رویکرد هیئت اسلامی هنرمندان نسبت به دوره بیست و هفتم آن به خبرنگار مهر گفت: جشنواره فیلم فجر مهمترین رویداد فرهنگی هنری سال است که همه باید نگاهی مثبت نسبت به آن داشته باشند و برای هر چه داغتر و بهتر برگزار شدن آن تلاش کنند.
وی ادامه داد: هیئت اسلامی هنرمندان نیز تمام آثار بخش مسابقه و خارج از مسابقه را مورد ارزیابی قرار میدهد و نمایشهای ویژه در طول سال برای آن در نظر میگیرد. برخی نمایندگان هیئت اسلامی آثار جشنواره را مورد ارزیابی قرار میدهند و اواخر بهمن نتیجه بررسی آثار اعلام میشود. در طول سال با هماهنگی صاحبان آثار زمینه اکران آنها را برای اعضای هیئت فراهم خواهیم کرد.
سجادپور درباره تفکیک جشنواره به دو بخش سینمای ایران و بینالملل گفت: این مسئله برای ما اهمیت بالایی دارد که جشنواره فیلم فجر هر سال بهتر از سال گذشته برگزار شود. از همین رو به این مسئله که برای دومین سال بخشهای سینمای بینالملل و ایران جشنواره از هم تفکیک شده معترض هستم.
این سینماگر ادامه داد: برخلاف اینکه آمار منتشر و اعلام میکنند که تصمیم مبنی بر دو بخش کردن جشنواره طرحی موفق بوده، اما من معتقدم نمایش فیلمهای ایرانی فقط در پنج شش روز پایانی جشنواره رونق و شکوه جشنواره را کمتر میکند و فشردگی بیشتر را در برنامه نمایش فیلمها موجب میشود.
سخنگوی هیت اسلامی هنرمندان یادآور شد: مهمترین مسئلهای که ما در طول برگزاری جشنواره فیلم فجر مورد توجه قرار میدهیم میزان ارتباط آثار جشنواره با نام مقدس جشنواره و ایام مقدس برگزاری آن است. باید ببینیم امسال آثار جشنواره فیلم فجر تا چه حد با عنوان فجر در ارتباط است.
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