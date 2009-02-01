کسری 600 میلیاردی وزارت بهداشت به دلیل عدم افزایش تعرفه ها

دکتر شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز گذشته در نامه ای به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری پیشنهاد کرد هزار میلیارد تومان از کسری بودجه وزارت بهداشت در سال 87 از طریق اصلاحیه بودجه ای که دولت به مجلس آورده است تامین شود.

کسری بودجه وزارت بهداشت در سال جاری حدود 1900 میلیارد تومان برآورد می شود که سهم این وزارتخانه از متمم بودجه 87 دولت 400 میلیارد تومان است.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص توضیح داد: بودجه دولت بر اساس منابع و مصارف برنامه ریزی می شود.

رامین گفت: منابع دولت از طریق منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تامین می شود که با توجه به اینکه پیش بینی شده بود 600 میلیارد تومان از بودجه وزارت بهداشت از محل افزایش تعرفه ها تامین شود اما به دلیل عدم افزایش تعرفه ها این درآمد محقق نشد.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند در صورتی که کسری بودجه وزارت بهداشت تامین نشود این وزارتخانه در ابتدای سال آینده با 1500 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بر همین اساس به دولت اجازه داده می شود که این مبلغ را از محل منابع عمومی تامین کند و به همراه 400 میلیارد کسری که در متمم بودجه 87 برای وزارت بهداشت دیده شده است قرار است که هزار میلیارد تومان از کسری امسال وزارت بهداشت تامین شود.

رامین در این ارتباط نیز گفت: مابقی کسری بودجه امسال وزارت بهداشت نیز از طریق واگذاری سهام به این وزارتخانه تامین خواهد شد تا بتواند مقداری از مطالبات کارکنان و پرسنل وزارتخانه را پرداخت کند.